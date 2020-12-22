Россия поможет Кыргызстану с маркировкой товаров

Россия выделит Кыргызстану в 2021-2022 годах средства на создание системы маркировки товаров. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В распоряжении отмечается: "Выделить Минпромторгу России на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по оказанию Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Киргизской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации…., бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 623 млн 402 тыс. рублей".

В 2021 году предполагается направить в Кыргызстан на эти цели до 316 млн 253 тыс. рублей, в 2022 году - до 307 млн 149 тыс. рублей.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров недавно заявлял, что Россия продолжит расширять список подлежащей обязательной маркировке продукции, при этом, по его словам, необходимо формировать контур маркировки товаров в рамках ЕАЭС. Армения, Беларусь и Казахстан при поддержке РФ разрабатывают свои системы прослеживаемости товаров. РФ также создает для Кыргызстана цифровую платформу, средства на это выделяются из российского бюджета.

Как сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, созданный ЕЭК комитет по устранению спорных ситуаций при перемещении товаров через границы стран ЕАЭС сегодня прорабатывает ряд вопросов, связанных в том числе с маркировкой некоторых товаров. По словам Малкиной, предусмотрен ввоз в Россию уже промаркированной продукции из стран Союза.

"Конечно, эти преобразования требует от участников ее оборота перестройки бизнес-процессов – переоборудования предприятий, а также внедрения новых информационных технологий, что, конечно, влечет за собой определенные затраты, воспринимаются бизнесом неоднозначно. Но стоит отметить, что до введения обязательной маркировки на территории РФ проводятся добровольные эксперименты. В среднем они длятся не менее года. Предприятия стран ЕАЭС, которые экспортируют такую продукцию в РФ и заинтересованы в продолжении торговли, обычно участвуют в них. И быстрей перестраиваются под новые условия ведения бизнеса", - прокомментировала помощник председателя Коллегии ЕЭК.