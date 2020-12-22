Балбак Тулобаев подписал распоряжение об отставке директора "Зеленхоз"

Эльнура Жолдошева освобождена от должности директора муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз", согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Временное исполнение обязанностей директора МП "Бишкекзеленхоз" возложены на заместителя директора Айгуль Наватову.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев.

Официально о причинах отставке в мэрии не сообщают. В СМИ связывают увольнение Эльнуры Жолдошевой с критикой и.о. мэра по борьбе с вредителями на дубах.