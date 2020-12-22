Погода
$ 80.60 - 81.00
€ 97.35 - 98.85

Балбак Тулобаев подписал распоряжение об отставке директора "Зеленхоз"

121  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эльнура Жолдошева освобождена от должности директора муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз", согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Временное исполнение обязанностей директора МП "Бишкекзеленхоз" возложены на заместителя директора Айгуль Наватову.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев.

Официально о причинах отставке в мэрии не сообщают. В СМИ связывают увольнение Эльнуры Жолдошевой с критикой и.о. мэра по борьбе с вредителями на дубах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395414
Теги:
мэрия, отставка, Бишкек, Бишкекзеленхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  