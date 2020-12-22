Мирлан Бакиров подал в отставку. Вице-спикером ЖК станет Уланбек Исмаилов

Мирлан Бакиров подал в отставку с поста вице-спикера Жогорку Кенеша. Об этом сообщил лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

"Мирлан Бакиров хорошо поработал заместителем спикера Жогорку Кенеша и набрался опыта. Он хорошо проявил себя в политической сфере. Он решил уйти в отставку по собственному желанию, чтобы освободить место для других подрастающих (дословно - ред.) депутатов", - написал Торобаев на своей странице в Facebook.

При этом он заявил, что вакантное место уже решено отдать 53-летнему Уланбеку Исмаилову.

"Решением Политсовета партии "Онугуу-Прогресс" Уланбек Исмаилов выдвинут на должность заместителя спикера Жогорку Кенеша. Это решение поддержали депутаты фракции по результатам опроса", - отметил парламентарий.

Справка:

Уланбек Исмаилов является депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Онугуу-Прогресс" с 26 августа 2020 года. Ему 53 года, по специальности стоматолог и экономист.

Мирлан Бакиров был заместителем торага Жогорку Кенеша с 3 декабря 2017 года.