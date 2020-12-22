Погода
$ 80.60 - 81.00
€ 97.35 - 98.85

Мирлан Бакиров подал в отставку. Вице-спикером ЖК станет Уланбек Исмаилов

451  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мирлан Бакиров подал в отставку с поста вице-спикера Жогорку Кенеша. Об этом сообщил лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

"Мирлан Бакиров хорошо поработал заместителем спикера Жогорку Кенеша и набрался опыта. Он хорошо проявил себя в политической сфере. Он решил уйти в отставку по собственному желанию, чтобы освободить место для других подрастающих (дословно - ред.) депутатов", - написал Торобаев на своей странице в Facebook.

При этом он заявил, что вакантное место уже решено отдать 53-летнему Уланбеку Исмаилову.

"Решением Политсовета партии "Онугуу-Прогресс" Уланбек Исмаилов выдвинут на должность заместителя спикера Жогорку Кенеша. Это решение поддержали депутаты фракции по результатам опроса", - отметил парламентарий.

Справка:

Уланбек Исмаилов является депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Онугуу-Прогресс" с 26 августа 2020 года. Ему 53 года, по специальности стоматолог и экономист.

Мирлан Бакиров был заместителем торага Жогорку Кенеша с 3 декабря 2017 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395417
Теги:
Бакыт Торобаев, Мирлан Бакиров, спикер, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  