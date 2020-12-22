Погода
$ 80.60 - 81.00
€ 97.35 - 98.85

Доллар вновь стоит больше 82 сомов. Курс валют на Моссовете

202  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Курс национальной валюты вновь снижается по отношению к доллару. Если вчера американская валюта продавалась по 79,6-79,8 сома, то сегодня она вновь подорожала и продается 82,3-82,5.

Официальный курс Национального банка - 80,6 сома. Коллебания рыночной стоимости могут быть связаны с глобальными событиями в экономике. Второй день подряд дешевеет рубль из-за пандемии, падения цен на нефть и политическими решениями США.

Но дешевеет не только рубль. На международных торгах американская валюта постепенно теряет в цене. В течение последних недель стабильность и небольшой рост демонстрирует евро.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395418
Теги:
курс валют, доллар, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  