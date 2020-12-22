Доллар вновь стоит больше 82 сомов. Курс валют на Моссовете

Курс национальной валюты вновь снижается по отношению к доллару. Если вчера американская валюта продавалась по 79,6-79,8 сома, то сегодня она вновь подорожала и продается 82,3-82,5.

Официальный курс Национального банка - 80,6 сома. Коллебания рыночной стоимости могут быть связаны с глобальными событиями в экономике. Второй день подряд дешевеет рубль из-за пандемии, падения цен на нефть и политическими решениями США.

Но дешевеет не только рубль. На международных торгах американская валюта постепенно теряет в цене. В течение последних недель стабильность и небольшой рост демонстрирует евро.