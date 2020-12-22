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В городе Ош завершается строительство новой инфекционной больницы

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 22 декабря, в рамках рабочей поездки в Ошскую область осмотрел новое здание инфекционной больницы облегченного типа в г. Ош. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев проинформировал, что на сегодняшний день все строительные работы практически завершены.

Общая сметная стоимость строительства инфекционной больницы на 100 койко-мест составила более 107 млн сомов. Строительство объекта профинансировано со стороны ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов".

Начало строительство экспериментальной больницы из быстровозводимых материалов связано с летним обострением эпидемиологической ситуации в стране.

И.о. Президента проинформировали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе, принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Талант Мамытов с удовлетворением отметил, что новая больница оснащена всем необходимым оборудованием для ухода за пациентами, болеющими тяжелыми формами коронавируса и пневмонии.

И.о. Главы государства в беседе с трудовым коллективом больницы назвал медицинских работников героями сегодняшнего дня.

"Только вы можете дать отпор современным вызовам - новым видам вирусных заболеваний. Благодаря вашему упорному труду выздоровели и выздоравливают многие наши граждане. Я высоко ценю работу медиков, большое спасибо вам", - сказал Талант Мамытов.

И.о. Главы государства подчеркнул, что оказание качественных медицинских услуг населению, наряду с созданием надлежащих условий для деятельности медиков, являются важнейшими обязательства государства.

"Мы продолжим работу в данном направлении - над улучшением условий труда медицинских работников", - отметил и. о. Главы государства и пожелал успехов трудовому коллективу в их деятельности.

В завершение и. о. Президента Талант Мамытов передал ключи от новой кареты скорой помощи инфекционной больнице г. Ош.


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URL: https://www.vb.kg/395420
Теги:
Ош, Кыргызстан, больница, Талант Мамытов
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