В городе Ош завершается строительство новой инфекционной больницы

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 22 декабря, в рамках рабочей поездки в Ошскую область осмотрел новое здание инфекционной больницы облегченного типа в г. Ош. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев проинформировал, что на сегодняшний день все строительные работы практически завершены.
Общая сметная стоимость строительства инфекционной больницы на 100 койко-мест составила более 107 млн сомов. Строительство объекта профинансировано со стороны ОФ "Фонд социального партнерства по развитию регионов".
Начало строительство экспериментальной больницы из быстровозводимых материалов связано с летним обострением эпидемиологической ситуации в стране.
И.о. Президента проинформировали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе, принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Талант Мамытов с удовлетворением отметил, что новая больница оснащена всем необходимым оборудованием для ухода за пациентами, болеющими тяжелыми формами коронавируса и пневмонии.
И.о. Главы государства в беседе с трудовым коллективом больницы назвал медицинских работников героями сегодняшнего дня.
"Только вы можете дать отпор современным вызовам - новым видам вирусных заболеваний. Благодаря вашему упорному труду выздоровели и выздоравливают многие наши граждане. Я высоко ценю работу медиков, большое спасибо вам", - сказал Талант Мамытов.
И.о. Главы государства подчеркнул, что оказание качественных медицинских услуг населению, наряду с созданием надлежащих условий для деятельности медиков, являются важнейшими обязательства государства.
"Мы продолжим работу в данном направлении - над улучшением условий труда медицинских работников", - отметил и. о. Главы государства и пожелал успехов трудовому коллективу в их деятельности.
В завершение и. о. Президента Талант Мамытов передал ключи от новой кареты скорой помощи инфекционной больнице г. Ош.