При получении взятки задержан сотрудник МВД

При получении взятки с поличным задержан оперопулномоченный Манасского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Ранее в Финпол обратился гражданин "Т.Б.", который сообщал, что сотрудник правоохранительных органов вымогал у него 3 тысячи долларов США.

"21 декабря текущего года сотрудниками Финансовой полиции совместно СВР МВД КР с поличным при получении взятки в размере 100 тысяч сомов задержан старший оперуполномоченный Манасского АОМ ОВД Сокулукского района Чуйской области "Р.Б.", - говорится в сообщении ведомства.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания ГУВД г. Бишкек. В настоящее время ведется следствие.