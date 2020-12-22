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При получении взятки задержан сотрудник МВД

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- Екатерина Улитина
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При получении взятки с поличным задержан оперопулномоченный Манасского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Ранее в Финпол обратился гражданин "Т.Б.", который сообщал, что сотрудник правоохранительных органов вымогал у него 3 тысячи долларов США.

"21 декабря текущего года сотрудниками Финансовой полиции совместно СВР МВД КР с поличным при получении взятки в размере 100 тысяч сомов задержан старший оперуполномоченный Манасского АОМ ОВД Сокулукского района Чуйской области "Р.Б.", - говорится в сообщении ведомства.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания ГУВД г. Бишкек. В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/395421
Теги:
Кыргызстан, взятка, коррупция, ГСБЭП, МВД
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