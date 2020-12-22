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Площадь "Ала-Тоо" будет закрываться для движения авто до 8 января

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- Оксана Гут
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В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности горожан и гостей столицы в местах массового скопления людей в Бишкеке будет ограничено движение. Об этом сообщили пресс-служба столичной мэрии.

Так, с 21 декабря 2020-го по 8 января 2021 года с 20:00 часов до 01:00 ночи будет ограничено движение автотранспорта на площади "Ала-Too" по проспекту Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.


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URL: https://www.vb.kg/395423
Теги:
мэрия, Новый год, перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо
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