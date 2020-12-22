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Сегизбаев с лопатой напомнил Ленина с бревном

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- Бакыт Басарбек
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Экс-глава ГКНБ и кандидат в президенты Абдил Сегизбаев вместе с сотрудниками своего избирательного штаба принял участие в уборке территории для встречи с избирателями. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в соцсети.

На кадрах видно, как бывший глава ГКНБ трудится на равных со всеми, с лопатой в руках убирая снег.

Пользователи интернета по достоинству оценили этот ход Сегизбаева. "Очень простой человек", - написала одна из его поклонниц.

Стоит отметить, что в истории были аналогичные случаи, когда политики таким образом пытались показать себя ближе народу. К примеру, многие кыргызстанцы со времен СССР помнят знаменитый эпизод из жизни Ленина, в котором он принял участие в переноске бревна во время субботника в Кремле 1 мая 1920 года. Появилась даже картина "Ленин с бревном".


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URL: https://www.vb.kg/395424
Теги:
Абдил Сегизбаев, выборы, субботник, Кыргызстан
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