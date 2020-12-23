Садыр Жапаров сплотил регионы. Открыта новая страница в истории страны!

Народный кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров 21 декабря завершил агитационный караван по Таласской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областям. За одну неделю С.Жапаров побывал в 13 городах и населенных пунктах, провел около 20 встреч с избирателями. Более 50 тысяч человек пришли на встречу с кандидатом, несмотря на трескучие зимние морозы. Многие граждане специально приезжали на встречу c Жапаровым из дальних айылов.

Пожалуй, за всю историю независимого Кыргызстана еще ни один кандидат в президенты не пользовался такой популярностью и столь широкой поддержкой во всех регионах страны. Стадионы, на которых проходили встречи, не могли вместить всех желающих – организаторам приходилось ставить дополнительные скамейки.

К сожалению, 30 лет неумелого управления государством привели к проблеме "Север-Юг". Но сегодня Садыр Жапаров положил конец этому разъединению народа. Он сплотил все регионы Кыргызстана! Сегодня уже никто не голосует по принципу "это мой земляк" или "это мой родственник". Сегодня и юг, и север в унисон скандируют "Садыр! Садыр!".

Примечательно и то, что на встречах было много кыргызстанцев, которые, получив микрофон, обращались к народу с призывом поддержать Садыра Жапарова. Казалось, что агитацию проводили сами граждане, а не кандидат в президенты...

Невозможно отрицать, что Садыр Жапаров – консолидатор, сильный и волевой политик, который вернул народу надежду на обновление. Сердца людей покорили его простота и честность, открытость и сильный дух и то, что Садыр Жапаров слышит людей, знает их проблемы. Можно сказать, что Садыр Жапаров и есть голос, надежда народа Кыргызстана.

"Урматтуу Садыр! Мы верим только вам! Вы – наша последняя надежда на справедливую власть", - говорили кандидату на встречах кыргызстанцы, уставшие от коррупции, несправедливости и произвола местных властей.

Кыргызстанцы услышали, что политика Садыра Жапарова отличается и открытостью всем политическим силам. "У нас разные политические взгляды, но наша цель одна: обеспечить светлое будущее нашей стране – Кыргызстану. Для всех нас судьба нашего государства и родного народа должны быть дороже всего. Мир в стране, единство народа и безопасность нашего общества – это самые важные вещи", - подчеркнул народный кандидат, выказав уважение ко всем своим оппонентам и выразив готовность к открытому диалогу ради блага страны.

"Садыр Жапаров – народный кандидат, наш будущий президент, который знает путь к процветанию Кыргызстана!" - звучал народный лозунг на всех встречах кандидата с народом.

Садыр Жапаров уверил, что готов служить народу Кыргызстана, ради светлого будущего народа и развития страны.

ЗА СИЛЬНЫЙ КЫРГЫЗСТАН!

ЗА СИЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА!

ЗА САДЫРА ЖАПАРОВА!

ЗА №1!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "23" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)