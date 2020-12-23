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В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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Следственными органами города Приозерска Ленинградской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве уроженца Кыргызстана. Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в подвале хозяйственной постройки на одной из улиц.

Как сообщили в региональном Следственном комитете РФ, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Приозерск, в составе следователей и следователей-криминалистов отдела криминалистики, а также сотрудников полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.

По информации местных СМИ, это - 52-летний безработный жителя Приозерска Александр В., его жертва - 45-летний Кубанычбек М. Тело кыргызстанца со связанными ногами и пакетом на раненной голове пролежало в подвале около четырех дней. Ранее Кубанычбека М. по причине неожиданного исчезновения уже объявили в розыск.

Обстоятельства происшедшего сейчас выясняются, следователь допрашивает подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, проинформировали в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.


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URL: https://www.vb.kg/395440
Теги:
Россия, убийство
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