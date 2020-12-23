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Мирлан Бакиров официально сдал полномочия вице-спикера Жогорку Кенеша

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- Оксана Гут
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Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров официально подал в отставку.

Сегодня, 23 декабря, на заседании парламента он выступил перед депутатами.

Бакиров поблагодарил коллег и в частности фракцию "Онугуу-Прогресс" за поддержку. Депутат не стал объяснять причину своей отставки, он только отметил, что сегодня три года с момента его избрания заместителем спикера Жогорку Кенеша.

Напомним, накануне об отставке Мирлана Бакирова сообщил лидер "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев. Он заявил, что фракция уже поддержала назначение на вакантное место "нового" 53-летнего Уланбека Исмаилова.


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URL: https://www.vb.kg/395443
Теги:
Мирлан Бакиров, отставка, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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