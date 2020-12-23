В России пресекли ввоз контрафактного груза из Кыргызстана

Тюменские таможенники предотвратили ввоз в Екатеринбург фальшивой одежды от GUCCI из Кыргызстана. Это было сделано во взаимодействии с представителями Погрануправлением ФСБ по Курганской и Тюменской областям в одном из пунктов пропуска на российско-казахской границе.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, из Кыргызстана в Екатеринбург доставлялось 90 пар спортивных брюк от "GUCCI" с признаками контрафактности. В пресс-службе Тюменской таможни отметили, что фальшивки могут быть опасны для жизни и здоровья людей, так как неизвестно, в каких условиях и из каких материалов они изготавливались. Кроме того, реализация контрафактной продукции наносит серьезный экономический ущерб деятельности добросовестных предпринимателей.

"Собственник не смог представить документы, подтверждающие оригинальность товаров народного потребления. Факт подделки подтвердили направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб оценивается более чем в 7 миллионов рублей", - проинформировали в Тюменской таможне.

Контрафактную продукцию изъяли, а ее собственник теперь привлекается к ответственности в соответствии с российским законодательством.

В эти же дни, 21-22 декабря, в Минске прошел 8-й международный форум "Антиконтрафакт-2020", в числе инициаторов которого выступили Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация "Антиконтрафакт". Форум был организован в гибридном формате, предполагающем проведение как очных мероприятий, так и мероприятий в формате видеоконференцсвязи, участие в нем приняли и специалисты из Кыргызстана.

Главными темами стали усиление борьбы с контрафактом, в том числе в цифровой среде, проблемы обеспечения маркировки и систем прослеживаемости товаров, их безопасности и противодействия фальсификации, особенности охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях чрезвычайных ситуаций и другие актуальные вопросы.

Как отметил в своем приветствии к участникам форума председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, контрафактная продукция несет значительный риск для потребителей, их здоровья и безопасности, причиняет существенный вред интересам многих компаний, наносит ущерб правообладателям и бюджетам государств Содружества.

"В современных условиях распространение контрафакта, особенно в Интернете, стало приобретать трансграничный характер, поэтому очень важна консолидация усилий как государственных структур, так и бизнес-сообщества стран СНГ", - подчеркнул Сергей Лебедев.