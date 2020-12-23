Кыргызстанцев в РФ предостерегли от посредников при получении паспортов

Не пользоваться услугами посредников при решении паспортного вопроса – к этому призвало соотечественников посольство КР в РФ. И сообщило об участившихся случаях мошенничества в этой сфере.

Речь идет о предложениях содействовать записи на прием для подачи документов и оформления паспортов граждан КР. В посольстве подчеркнули: с учетом большого количества обращений, установлена обязательная предварительная запись. Она производится исключительно на общегражданский паспорт и - на безвозмездной основе.

Для этого требуется направить заявку на электронный адрес msk.pasport.kg@mail.ru с указанием ФИО, даты рождения, контактного номера телефона заявителя, его местонахождения в России (область/город). Также нужно указать причины обращения (первичное получение общегражданского паспорта, обмен в связи с окончанием срока действия, обмен в связи со вступлением в брак и сменой фамилии за рубежом или в связи с утерей загранпаспорта).

"Заявки, не содержащие данную информацию, будут отклоняться. Электронную заявку для включения гражданина КР на прием следует направлять один раз без дублирований с других электронных почтовых адресов", - предупредили в посольстве.

Перед подачей этой заявки граждане КР, достигшие 18-летия, должны иметь в соответствующих случаях при себе оригинал свидетельства о браке, о разводе, о смерти супруга или супруги. При утере загранпаспорта на территории Российской Федерации необходимо получить соответствующую справку из полиции (талон-уведомление не принимается).

Ответ посольства с указанием дня, времени и перечнем требуемых документов для предъявления будет направлен заявителю в течение 5-7 рабочих дней. После получения такого уведомления соотечественник должен своевременно прибыть в назначенный срок, помня: каждое опоздание в дальнейшем сказывается на смещении установленной очереди, задержке и несвоевременном приеме других сограждан.

Для получения изготовленного общегражданского паспорта КР предварительная запись не требуется. Выдача производится в рабочие дни с 16:00 до 18:00, уточнили в дипмиссии.