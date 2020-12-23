"А как же Тарантино!" Рецензия на фильмы участников фестиваля "Умут"

Вчера, 23 декабря, в стенах кинотеатра Ала-Тоо прошел показа фильмов участников международного конкурса фестиваля "Үмүт". Молодежное кино –это, несомненно, глоток свежего воздуха. Но, многие темы предоставленные молодыми авторами были до боли избитыми, и сюжеты до ужаса банальными. А где это высокое университетское кино? Ведь раньше в университетах рождались революционеры и несли они что-то новое, интересное и что-то своевременно актуальное.

Просмотрев все фильмы международного конкурса, хочу выделить якутскую кинокартину Дмитрия Давыдова "Река" (2020), сюжет и авторский нарратив которого был точно и нетривиально изложен. Короткометражный игровой фильм "Река" обладает мощным структурным стержнем: все герои знают, чего хотят в этой жизни, видят от чего бегут, и знают с чем пытаются справиться. Главного героя жалко, его ненавидишь, но его также и понимаешь. Он настолько объемный, что зритель может максимально себя идентифицировать себя с ним. В финальном, длинном, ритмично построенном эпизоде, когда он отправляется со своим братом (он не может встать на ноги после несчастного случая, в котором умерли их родители) на рыбалку, он действует без колебаний. Главный герой уплывает с тонущей лодки (даже не оборачивается!), в один миг он теряет своего брата, и находит его. И брат уже от шока, боли и ужаса инстинктивно начинает шевелить ногой. Очень сильный эпизод, я аплодировала, плакала, мне было приятно смотреть это кино.

Также, на международный конкурс был представлен кыргызстанский фильм "Балапан" режиссера Данияра Абирова. Я подразумеваю, что это был самый лучший отечественный фильм, представленный на отборе. Если я скажу, что это плохое кино, то я буду расистом. Кино не может быть плохим или хорошим, любая ошибка в искусстве – это одна из ее новых вариаций. Но, кино должно иметь структуру, сюжет и, конечно же, важную поднимаемую актуальную тему. Что касается данного фильма, будь это снято хотя бы лет пять назад, то он еще мог нести в себе своевременную проблематику, но не сейчас. Да и тема религии – с ней нужно быть максимально осторожным: одно неверное действие в кадре, или слово, то это может иметь совсем иную интерпретацию.

А в целом хочется спросить молодых: вы серьезно считаете, что чем скучнее кино и длиннее планы, тем будет больше отдавать "авторчиной"? А как же фильмы Кустурицы, Тарантино, Аллена и даже самого Спилберга? Это все то же самое авторское кино, коллеги!

Автор: кинокритик Айзада Амангельди