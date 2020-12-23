Где и за сколько в КР можно получить справку об отсутствии судимости?

В Кыргызстане граждане могут получить справку о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызстана на платной и бесплатной основах. Об этом сообщает МВД КР.
Как отмечается, они функционируют в Центрах предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна", органов внутренних дел КР.
Адреса:
Также для удобства граждан в каждой области были открыты пункты
предоставления государственных услуг:
Уточняется, что стоимость услуги на платной основе в срочном порядке:
- Для получения государственной услуги, гражданину необходимо ввести свой персональный идентификационный номер в платежном терминале, в результате которого заявление формируется автоматически после оплаты стоимости услуги. Для получения готовой справки в Центрах и пунктах предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна" гражданину необходимо представить документ, удостоверяющий его личность. Кроме того, граждане могут подать заявку и получить справку на государственном портале электронных услуг https://portal.tunduk.kg, - подчеркнули в МВД.
Справки по телефонам: +996 312 369417, +996 312 369418.