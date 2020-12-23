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Где и за сколько в КР можно получить справку об отсутствии судимости?

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане граждане могут получить справку о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызстана на платной и бесплатной основах. Об этом сообщает МВД КР.

Как отмечается, они функционируют в Центрах предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна", органов внутренних дел КР.

Адреса:

  1. Бишкек, Чуйская область – Бишкек, ул. Курманжан Датка 115 (здание
  2. ГУВД Чуйской области);
  3. Джалал – Абадская область - г. Джалал-Абад ул. Шопокова 37;
  4. Ошская область - г. Ош ул. Ленина 199;
  5. Баткенская область - г. Баткен ул, Раззакова 4;
  6. Нарынская область - г. Нарын ул. Ленина 27;
  7. Иссык - Кульская область - г. Каракол ул. Кутманалиева 146 "а";
  8. Таласская область - г. Талас ул. Турдалиева 191

Также для удобства граждан в каждой области были открыты пункты

предоставления государственных услуг:

  1. Чуйская область, в зданиях ОВД Жайыльского района и города Токмок;
  2. Джалал-Абадская область, в зданиях ОВД Ала-Букинского и Токтогульского
  3. районов, ОВД городов Каракуль и Таш-Кумыр;
  4. Ошская область, в зданиях ОВД Алайского, Кара-Кульжинского,
  5. Ноокатского, Узгенского районов;
  6. Баткенская область, в зданиях ОВД города Кызыл-Кия и Сулюкта, ОВД
  7. Кадам-Жайского и Лейлекского районов;
  8. Нарынская область, в зданиях ОВД Кочкорского, Ак-Талинского,
  9. Ат-Башинского районов;
  10. Иссык-Кульская область, в зданиях ОВД города Балыкчы, ОВД
  11. Иссык-Кульского, Джети-Огузского, Тонского районов;
  12. Таласская область, в зданиях ОВД Кара-Буринского, Манасского,
  13. Бакай-Атинского районов.

Уточняется, что стоимость услуги на платной основе в срочном порядке:

  1. 3 суток – 86 сомов;
  2. 1 сутки – 191 сомов.
  3. На бесплатной основе - не более 7 рабочих дней.

- Для получения государственной услуги, гражданину необходимо ввести свой персональный идентификационный номер в платежном терминале, в результате которого заявление формируется автоматически после оплаты стоимости услуги. Для получения готовой справки в Центрах и пунктах предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна" гражданину необходимо представить документ, удостоверяющий его личность. Кроме того, граждане могут подать заявку и получить справку на государственном портале электронных услуг https://portal.tunduk.kg, - подчеркнули в МВД.

Справки по телефонам: +996 312 369417, +996 312 369418.


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URL: https://www.vb.kg/395454
Теги:
МВД, суд, Кыргызстан, уголовное дело
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