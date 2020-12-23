Где и за сколько в КР можно получить справку об отсутствии судимости?

В Кыргызстане граждане могут получить справку о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызстана на платной и бесплатной основах. Об этом сообщает МВД КР.

Как отмечается, они функционируют в Центрах предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна", органов внутренних дел КР.

Адреса:

Бишкек, Чуйская область – Бишкек, ул. Курманжан Датка 115 (здание ГУВД Чуйской области); Джалал – Абадская область - г. Джалал-Абад ул. Шопокова 37; Ошская область - г. Ош ул. Ленина 199; Баткенская область - г. Баткен ул, Раззакова 4; Нарынская область - г. Нарын ул. Ленина 27; Иссык - Кульская область - г. Каракол ул. Кутманалиева 146 "а"; Таласская область - г. Талас ул. Турдалиева 191

Также для удобства граждан в каждой области были открыты пункты

предоставления государственных услуг:

Чуйская область, в зданиях ОВД Жайыльского района и города Токмок; Джалал-Абадская область, в зданиях ОВД Ала-Букинского и Токтогульского районов, ОВД городов Каракуль и Таш-Кумыр; Ошская область, в зданиях ОВД Алайского, Кара-Кульжинского, Ноокатского, Узгенского районов; Баткенская область, в зданиях ОВД города Кызыл-Кия и Сулюкта, ОВД Кадам-Жайского и Лейлекского районов; Нарынская область, в зданиях ОВД Кочкорского, Ак-Талинского, Ат-Башинского районов; Иссык-Кульская область, в зданиях ОВД города Балыкчы, ОВД Иссык-Кульского, Джети-Огузского, Тонского районов; Таласская область, в зданиях ОВД Кара-Буринского, Манасского, Бакай-Атинского районов.

Уточняется, что стоимость услуги на платной основе в срочном порядке:

3 суток – 86 сомов; 1 сутки – 191 сомов. На бесплатной основе - не более 7 рабочих дней.

- Для получения государственной услуги, гражданину необходимо ввести свой персональный идентификационный номер в платежном терминале, в результате которого заявление формируется автоматически после оплаты стоимости услуги. Для получения готовой справки в Центрах и пунктах предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна" гражданину необходимо представить документ, удостоверяющий его личность. Кроме того, граждане могут подать заявку и получить справку на государственном портале электронных услуг https://portal.tunduk.kg, - подчеркнули в МВД.

Справки по телефонам: +996 312 369417, +996 312 369418.