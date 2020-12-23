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Поплывем? В Бишкеке планируют реконструировать бассейн во Дворце спорта

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- Вячеслав Аникин
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Госагентство по спорту направило в Фонд Госимущества все необходимые документы на проведение электронного аукциона по реконструкции и строительству плавательного бассейна в столичном Дворце спорта имени Кожомкула.

Как сообщили в пресс-службе спортивного ведомства, цена вопроса - 630 миллионов сомов. Проект предусматривает проведение капитального ремонта самого бассейна, возведение нового тренировочного (вспомогательного) бассейна, а также строительство 6-7 этажного здания , в котором будут расположены тренажерные залы и гостиница.

Необходимо отметить, что бассейн во Дворце спорта - единственная в стране плавательная ванны олимпийских стандартов, но она не функционирует уже более 20 лет. В течение этого времени неоднократно предпринимались попытки возродить этот спортивный объект, но все они из-за отсутствия финансов оказались безуспешными. Навряд ли и нынешняя попытка будет успешной, инвесторов сейчас найти не так-то просто.

Хотя 10 лет назад казахские бизнесмены предлагали отремонтировать бассейн и потом эксплуатировать его в течение нескольких лет, но такой вариант не устроил бывших руководителей Госгентства.

Следует также добавить, что аналогичная документация составлена и на проведение реконструкции Малой спортивной арены имени Долена Омурзакова, спортивно-оздоровительного лагеря "Эдельвейс", строительства современного комплекса на территории Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта "Эдельвейс".

Остается только ждать и надеяться на приход инвесторов, которых заботит не только получение прибыли, но и спортивное будущее Кыргызстана


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URL: https://www.vb.kg/395465
Теги:
плавание, спорт, Бишкек
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