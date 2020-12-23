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СМИ Германии: Наибольшие шансы на победу имеет Садыр Жапаров

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Средства массовой информации Германии с интересом следят за развитием в Киргизии, где 10 января следующего года состоятся президентские выборы. Все сходятся на том, что наибольшие шансы на победу имеет Садыр Жапаров.

В немецком варианте онлайн-сервиса "Википедия" Киргизия представлена как "среднеазиатская страна, отличающаяся суровой, живописной красотой и находящаяся на Шелковом пути – старом торговом маршруте между Китаем и Средиземноморским регионом". В последние годы немецкая общественность, а также СМИ довольно редко говорили о Киргизии, как, впрочем, и о большинстве других стран Центральной Азии.

Однако ситуация, о которой идет речь выше, изменилась в свете предстоящих 10 января президентских выборов и политических событий последних недель. Число сообщений на эту тему значительно возросло.

"Киргизия – остров демократии в Центральной Азии. Но после январских президентских выборов и в случае победы фаворита – Садыра Жапарова с этим будет покончено", – написал в середине декабря политический еженедельник Cicero. Другие СМИ высказываются более дифференцированно.

Комментаторы единогласно называют Жапарова самым перспективным из 18 оставшихся кандидатов. Национальная общественно-правовая немецкая радиостанция Deutschlandradio засвидетельствовала у него наличие "большого риторического и политического таланта, включая близость к народу". Сообщается, что, формируя в октябре свое временное правительство, он ввел туда как собственных консервативных сторонников, так и противников из прогрессивного лагеря, обеспечив тем самым широкую поддержку населения.

"Жизнь в Киргизии очень сложна. Поэтому народ хочет видеть кого-то, кто так же страдал и испытал на себе такую же несправедливость", – так цитирует Deutschlandradio одну из представительниц Социалистической партии "Ата-Мекен".

В той же радиопередаче эксперт-политолог Академии ОБСЕ в Бишкеке наглядно демонстрирует проблематику киргизского толкования парламентаризма. По ее словам, "десятилетний эксперимент с парламентской системой имел очень негативные последствия для общественного восприятия. Мы видели, как парламент превратился в пассивное учреждение".

Главной задачей для Киргизии и ее будущего президента станет, сообщает Deutschlandradio, достижение в стране экономической стабильности. Однако попытки предыдущих президентов решить эту задачу были неудачными. Или же они просто не захотели этим заниматься. Жапаров в случае своего избрания поначалу мог бы пользоваться большой популярностью. Но если не произойдет экономического подъёма, то его заставят уйти точно также как и предшественников. И тогда цикл политической нестабильности начнется для Киргизии заново.

В одном из аналитических материалов по Центральной Азии, издаваемых рядом германских исследовательских центров, подтверждается реальное наличие у Жапарова поддержки значительной части населения. В тоже время, как отмечается далее, такая ситуация зеркально отражает усиливающуюся поляризацию в обществе.

Посвященный Центральной Азии интернет-портал Novastan сообщает, что Жапаров выступает за новую Конституцию, призванную, в частности, расширить президентские полномочия , а также опираться на "традиционные ценности" и "уважение к старшим". Приводятся также слова кандидата в президенты, согласно которым конституция позволит государству избавиться от коррупции.

Novastan публикует и интервью Жапарова телеканалу Al Jazeera от 20 октября. Приводятся его слова: "Я демократ. Те, кто утверждает иное - мои противники, не получившие желаемых постов".

Описывая ситуацию в стране, Novastan считает, что Жапаров, благодаря своему имиджу и риторике, заполняет политический вакуум. 35 процентов представителей беднейших слоев населения и, возможно, еще другие – из среднего класса, - не видевшие для себя в стране каких-либо перспектив, приходят к мнению, что Жапаров действительно и искренне представляет их интересы. Заметно и то, что кандидат стремится привлечь на свою сторону симпатии иностранных инвесторов и спонсоров.

Как сообщается в страновом издании МИД ФРГ, "Германия стала первым европейским государством, признавшим в 1992 году независимость Киргизии и открывшим посольство в Бишкеке. Сегодня Киргизия видит в лице Германии важного партнера в деле укрепления демократии и верховенства права, трансформации страны в современную экономику".

Автор: руководитель берлинского PR-агентства KaiserCommunication Гунтрам Кайзер


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URL: https://www.vb.kg/395467
Теги:
выборы, Германия, Кыргызстан, Садыр Жапаров, СМИ
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