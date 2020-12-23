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Каныбек Иманалиев: Общество должно знать, сколько политик имеет жен (видео)

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- Светлана Лаптева
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Отдельные политики в Кыргызстане, который идут на выборы президента, хотят полностью задушить и парламентскую демократию, и развитие гражданского общества, и развитие свободы СМИ. Об этом редакции VB.KG заявил кандидат в президенты Каныбек Иманалиев.

- Вот свобода говорить – это такая же свобода граждан как дышать, как свободно петь песни, как свободно рисовать. Наоборот я хочу усилить ответственность политиков перед журналистами. Для этого я предлагаю внести поправки в законы о том, что публичные политики не имели права подавать в суды на журналистов. У нас простые граждане почти не судятся со СМИ, в основном это делают политики. Я так считаю, раз ты идешь в политику, то ты должен чем-то рисковать. Народ должен знать, сколько у тебя жен и имущества, - сказал он.

Напомним, сегодня в Бишкеке ряд кандидатов в президенты Кыргызской Республики подписали "Договор о правах и свободах".


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URL: https://www.vb.kg/395471
Теги:
выборы, Каныбек Иманалиев, СМИ
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