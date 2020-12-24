Саманный пояс: старые песни о главном

Жители новостройки "Ак–Жар", расположенной возле рынка "Дордой", ранее перекрыли Северную объездную дорогу с требованием, чтобы их жилмассив включили в состав столицы. Таким образом они надеются решить инфраструктурные проблемы, являющиеся визитной карточкой всех без исключения жилмассивов, образованных путем незаконного захвата земли. Но главный вопрос - потянет ли такую нагрузку бюджет, читай рядовые налогоплательщики?

Как известно, вокруг столицы расположено почти полсотни жилых массивов, которые горожане обзывают саманным поясом. Причиной для такого названия стал тот факт, что многие из них появились нелегально, на волне дикого самозахвата земли во время постреволюционной эйфории в 2005 и 2010 годах. Делалось это просто - люди ходили, куда им захочется, вбивали колышки и строили саманные мазанки.

Расчет был простой - рано или поздно власти все равно узаконят всю эту, с позволения сказать, архитектуру. Побоятся социального взрыва. Так в итоге и получилось. Многие жилмассивы вошли в состав города и, надо признать открыто, стали обузой. Но, конечно, не для чиновников, а для рядовых налогоплательщиков. И теперь со скрипом, но инфраструктура в них все же развивается, прокладываются канализационные и водопроводные сети, строятся дороги. Надо ли кому–то говорить, что, по идее, деньги на эти нужды должны быть направлены на развитие других, легальных районов города?

Однако не все самозахватчики смогли воспользоваться слабостью власти. До сих пор вокруг столицы существуют зоны, не имеющие легального статуса. Физически они находятся в Чуйской области, но их жители требуют, именно требуют, чтобы их включили в состав столицы. Одной из таких и является новостройка "Ак–Жар", жильцы которой в начале недели и вышли на митинг на Северную объездную дорогу, начали жечь покрышки.

Более того предприняли попытку перекрыть движение по объездной трассе. Благо, на место приехали представители ГУВД Чуйской области. Они провели разъяснительную беседу и смогли открыть проезд для транспорта.

Причиной для столь экстремального поведения стали, опять же по словам митингующих, частые перебои с электроэнергией. Недовольные уточнили, что практически каждый день, с 6 утра до 12 ночи, свет в их домах пропадает. Они–де обращались в мэрию и акимиат, но ответа не получили. Вернее, им ответили, что к Бишкеку они не относятся, а потому следует стучаться в другие двери, что, в общем– то, логично.

Чуть позже с официальным разъяснением выступило ОАО "Северэлектро". Его представители сообщили, что новостройку обслуживает частная энергокомпания. А уж почему она вводит такие ограничения, неизвестно.

Складывается довольно интересная ситуация, над которой нужно крепко задуматься чиновникам. С одной стороны, жаль, конечно, людей, которые вот уже 15 лет живут в очень, мягко говоря, хороших условиях, и им как–то нужно помочь. Ведь не от хорошей жизни они сбежали в столицу из регионов, где у многих было собственное жилье. Да и вопрос узаконения жилмассива уже неоднократно обсуждался на самом высоком уровне и даже были какие–то намерения на его счет.

С другой стороны, неоднократно жители новостройки рассказывали, что работают преимущественно на "Дордое", естественно, нелегально. То есть источником наполнения бюджета они не являются, но хотят получать из него деньги. Деньги честных тружеников, которые не захватывали не принадлежащие им земли.

Но честные труженики делиться не хотят. Они хотят, чтобы их налоги шли на развитие законной части города, где они и проживают. Ведь проблем там ничуть не меньше, чем в новостройках - и дороги надо делать, и тротуары, и освещение устанавливать... Да много чего.

И вот теперь очень интересно посмотреть на то, как чиновники будут выходить из допущенной ими ситуации. Хотя, скорее всего, они снова запустят руку в наши карманы, чтобы не допустить социального напряжения, особенно во время предвыборной президентской кампании. На большее уровня у них не хватает.