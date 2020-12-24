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Милиция расследует факты продажи наркотиков в соцсетях

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- Екатерина Улитина
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Милиция расследует факты торговли наркотиками в интернете и социальных сетях. Об этом сообщает Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Так, 23 декабря 2020 года в социальных сетях пользовательница Twitter Чолпон Абырахманова написала, что через Instagram и Telegram-каналы продают наркотические средства.

В целях уточнения сообщаем, что все подобные публикации в интернете, в том числе и вышеуказанная информация о продаже наркотиков через соцсети проверяется сотрудниками отдела по противодействию синтетическим наркотикам и киберугрозам управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По итогам проверки сообщим дополнительно.

"Следует отметить, что сейчас интернет стал огромной площадкой для распространения наркотиков. Наркобизнес пользуется уязвимостью подростков и вовлекает их в преступные схемы. Внешне это выглядит безобидно - получил, доставил, спрятал. Но почти все наркокурьеры так или иначе со временем сами становятся потребителями наркотиков.

Поэтому СБНОН МВД КР подготовил социальные ролики на темы "Как не стать участником наркогруппировки" и "Как уберечь детей от наркотиков" советы родителям, и на постоянной основе проводить работу профилактического характера. Не забывайте, сообщить о совершаемом, подготавливаемом или совершенном преступлении в правоохранительные органы является гражданским долгом каждого", - отмечается в сообщении Службы.


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URL: https://www.vb.kg/395485
Теги:
Интернет, наркотики
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