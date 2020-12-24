Садыр Жапаров и технология блокчейн

Так повелось, что претендентов на всякого рода выборах поддерживают только сторонники, а конкуренты всегда ищут компромат везде и всюду. Нередко ищут негатив даже в безобидных или даже нужных для дела вещах. Вот и в случае с кандидатом в Президенты КР Садыром Жапаровым его обвинили, ну хорошо, не обвинили, а критиковали за предложение использовать на выборах технологию блокчейн. Мол, эта идея странная, непонятная, к тому же ещё дорогая.

Давайте разберёмся. Блокчейн – это новейшая технология, которую используют в финансовой сфере, в науке, документообороте для хранения и обработки персональных данных, в маркетинге, компьютерных играх и прочем. В переводе с английского чейн – это цепь, получается – "непрерывная цепь из блоков". В блоках содержится информация, изменить или удалить эти записи нельзя, можно только добавить новые. В блокчейне нет единого сервера, поэтому его нельзя взломать, все копии блоков хранятся на множестве независимых компьютеров, связанных через Интернет. Цепь блокчейна непрерывна, поскольку каждый блок содержит ссылку на предыдущий. Блоки нельзя изменить или удалить, можно только добавить новые. Информация зашифрована и надёжно хранится. Технология хорошо отработана при создании криптовалюты биткойн.

Естественно, такой перспективный механизм стремятся использовать и в других сферах деятельности. В 2018 году впервые в мире блокчейн был использован в Сьерра-Леоне на президентских выборах, в том же году эксперимент-голосование прошёл в Швейцарии и получил положительные отзывы. В марте того же года ВЦИОМ использовал элементы технологии для проведения экзитпола во время президентских выборов. Эксперты сошлись во мнении, что использование блокчейна – это положительный шаг в развитии процесса организации выборов. По их мнению, главная цель применения технологии – отсутствие возможности изменить результаты или хоть как-то повлиять на них, гарантия сохранения конфиденциальности информации.

Если не вдаваться в технические подробности, то в целом – это современная перспективная технология, количество сфер применения которой динамично растёт. Разумеется, среди специалистов не прекращаются дискуссии о слабых местах блокчейна, о ряде юридических и других проблем. Но вот несколько примеров: в начале июня китайский коммерческий банк " Zheshang" выпустил с применением блокчейна ценные бумаги на 16,9 млрд долларов. Более 70 компаний, предоставляющих финансовые услуги в КНР, внедряют приложения на основе этой технологии. То есть, блокчейн – достаточно проверенная система, которую можно использовать на выборах в Кыргызстане.

Неизвестно, то ли команда Садыра Жапарова такая продвинутая, что изучает и предлагает самые современные системы государственного управления, голосования, развития экономики и общества, то ли сам кандидат следит за новыми веяниями в мировой политике и экономике. Это, в конечном счёте, неважно. Не успел он предложить новую технологию, как тут же организованно выступили критики стройными рядами. Никто не удосужился задать себе простой вопрос – зачем Садыр Жапаров это предлагает? А затем, что технология исключает возможность фальсификации результатов голосования. То есть кандидат на должность Президента КР предлагает провести исключительно честные выборы, где вбросы и подтасовки невозможны. Он выходит на поединок с открытым забралом, как делали рыцари на турнирах, когда знали, что будет честный бой. И тут же получил, как обычно, обвинения во всех смертных грехах, и даже, по-моему, претензию, что он хочет подорвать бюджет страны, потому что, как подсчитал кто-то, потребуется 25 млн долларов на организацию выборов по-новому. Откуда вообще взялась эта цифра? Ну что тут можно сказать?

Ещё раз: дорогие избиратели, Садыр Жапаров предложил (пусть даже теоретически) новую технологию голосования, при которой невозможны карусели, использование административного ресурса, подтасовки. Предложил, заметьте, ДО выборов. Ведь можно было попробовать не рисковать, проскочить на кресло на волне перемен. Никто не поддержал. Напротив, некоторые кандидаты готовятся к дебатам, на которых они намерены доказать свою интеллектуальную подготовку, подходящую для модернизации страны, и честность, при которой чиновники будут добросовестно работать без реформирования госмеханизма. Просто из уважения к новому Президенту. Заодно на дебатах укажут на несвоевременность и несостоятельность предложений Садыра Жапарова. Таких как: контроль со стороны Курултая, совершенствование избирательной системы, ну и использование блокчейна. Ну что тут сказать? Аминь!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "24" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)