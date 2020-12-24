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Ташиев: Некоторые кандидаты готовятся не к выборам, а к дестабилизации

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- Оксана Гут
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Некоторые кандидаты в президенты занимаются не предвыборной кампанией, а готовятся к дестабилизации ситуации после выборов. Об этом на пресс-конференции сегодня, 24 декабря, заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Возможно, после проведения выборов будет дестабилизация ситуации, но бы будем пресекать все. У нас все данные имеются - кто, чем занимается, какой кандидат в президенты к чему готовится. Мы все документируем. Есть конкретная информация, что некоторые из них ведут не предвыборную кампанию, а готовятся к дестабилизации. Но они должны понимать, что люди не допустят захвата власти. И мы (ГКНБ - ред.) не допустим. Я человек слова, и назад шага не делаю. Выборы должны пройти честно. Никто не должен повлиять на выбор народа - ни власти, ни деньги, ни криминальные группировки", - высказался Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/395490
Теги:
выборы, президент, конфликт, Кыргызстан, ГКНБ, Камчыбек Ташиев
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