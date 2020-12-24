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Ташиев о свадьбе сына Атамбаева: "Пусть это будет уроком для богачей"

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- Оксана Гут
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции прокомментировал внутреннее расследование в отношении сына Жалила Атамбаева.

Напомним, пользователи соцсетей возмутились видео с помпезной свадьбы сына известного бизнесмена в Оше. Тогда среди гостей разыгрывалась бытовая техника и автомобили. А самих гостей было порядка тысячи и это в период пандемии коронавируса.

Как выяснилось позже, сын Атамбаева - жених - работает в Госкомитете нацбезопасности.

"Сын Жалила Атамбаева не поднимется по карьерной лестнице из-за поступка отца. Пусть это будет уроком для всех богачей. Да, свадьбы должны быть, но нужно смотреть на моральную сторону", - сказал Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/395491
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, свадьба
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