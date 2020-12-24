В отношении главы Верховного суда Калиевой возбудили уголовное дело

В отношении председателя Верховного суда КР Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"В отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело, оно расследуется. У нас есть все документы и достаточно доказательств для привлечения ее к ответственности", - заверил председатель Госкомитета.

Он сообщил, что ГКНБ передало соответствующие материалы в дисциплинарную комиссию.

"Если комиссия даст разрешение на привлечение ее к уголовной ответственности, мы привлечем", - отметил Ташиев.

По его данным, ГКНБ подозревает главу Верховного суда в нанесении ущерба государству по делу о коррупции при внедрении автоматизированной информационной системы "Местный суд".