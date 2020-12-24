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В отношении главы Верховного суда Калиевой возбудили уголовное дело

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- Оксана Гут
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В отношении председателя Верховного суда КР Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"В отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело, оно расследуется. У нас есть все документы и достаточно доказательств для привлечения ее к ответственности", - заверил председатель Госкомитета.

Он сообщил, что ГКНБ передало соответствующие материалы в дисциплинарную комиссию.

"Если комиссия даст разрешение на привлечение ее к уголовной ответственности, мы привлечем", - отметил Ташиев.

По его данным, ГКНБ подозревает главу Верховного суда в нанесении ущерба государству по делу о коррупции при внедрении автоматизированной информационной системы "Местный суд".


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URL: https://www.vb.kg/395493
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, коррупция, Гульбара Калиева
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