Ташиев: На сегодня ГКНБ проверяет всех чиновников, депутатов, министров

На сегодня ГКНБ проверяет всех чиновников, депутатов, министров. Если их жизнь не соответствует тому, что указано в декларациях, то они будут наказаны. Об этом на пресс-конференции сказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Мы сейчас одного депутата Жогорку Кенеша поймали. Он платит теперь крупную сумму денег за то, что 8 лет назад совершал преступления", - рассказал Ташиев и продолжил, - "Ни один чиновник, ни один министр не должен жить выше своего дохода. Что указано в декларации, так и должны жить. Когда народ в таком состоянии в хоромах ни судьи, ни министры не должны жить".

По данным Камчыбека Ташиева, за 10 месяцев этого года в бюджет страны возмещено в качестве ущерба по возбуждённым делам 116 млн сомов. А за последние 2 месяца - 2, 7 млрд сомов.

"И до конца года доведём эту сумму до 3 млрд сомов. А со следующего года каждый месяц по три млрд сомов будем собирать, пока у чиновников-коррупционеров не закончатся деньги. Пока они не начнут жить по средствам, законно заработанным", - заверил Ташиев.

Глава ГКНБ также заявил, что в Жогорку Кенеша почти у каждого депутата есть своя фирма, среди них строительные, которые зарабатывают огромные суммы. Все это, с его слов, будет проверяться.

"Я вам пример приведу. Есть человек, у которого магазин, он платит налоги на сумму 4 тысячи сомов. При этом, как выяснилось, у него в магазине товара на 140 млн сомов! Все политики, чиновники одеваются у него, там дорогие костюмы. А платит он налоги в 4 тыс сомов, это не правильно. Пусть хоть 1 млн заплатит", - заключил Ташиев.