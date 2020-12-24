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Кыргызстанцы примут участие в международном турнире "Футбол для дружбы"

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- Вячеслав Аникин
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Трое юных мастеров кожаного мяча Кыргызстана приглашены к участию в Международном детском фестивале "Футбол для дружбы". Эти состязания уже три года организовывает и проводит всемирно известная компания "Газпром".

Как сообщили в Кыргызском футбольном Союзе, нашу страну представят Аскар Атаканов, который будет выступать в команде" "Дарвина лисица", Нурбаю Мирзакулову поручено защищать цвета дружины под названием "Нарвал", а Алихан Кашкулов зачислен в команду "Мартышки Ролоуэй".

В этих фестивалях в каждой из дружин будут выступать представители разных стран, по существу на поле выйдут сборные юных мальчишек со всех континентов и стран. Всего в турнире примут участие представители 110 страны. Где и когда пройдут эти необычные состязания станет известно в начале следующего года.


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URL: https://www.vb.kg/395500
Теги:
фестиваль, футбол, Кыргызстан
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