Кыргызстанцы примут участие в международном турнире "Футбол для дружбы"

Трое юных мастеров кожаного мяча Кыргызстана приглашены к участию в Международном детском фестивале "Футбол для дружбы". Эти состязания уже три года организовывает и проводит всемирно известная компания "Газпром".

Как сообщили в Кыргызском футбольном Союзе, нашу страну представят Аскар Атаканов, который будет выступать в команде" "Дарвина лисица", Нурбаю Мирзакулову поручено защищать цвета дружины под названием "Нарвал", а Алихан Кашкулов зачислен в команду "Мартышки Ролоуэй".

В этих фестивалях в каждой из дружин будут выступать представители разных стран, по существу на поле выйдут сборные юных мальчишек со всех континентов и стран. Всего в турнире примут участие представители 110 страны. Где и когда пройдут эти необычные состязания станет известно в начале следующего года.