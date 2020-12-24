Ташиев: "Я хочу остаться кристально чистым"

"Я хочу остаться кристально чистым". Об этом на пресс-конференции сегодня, 24 декабря, заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и отметил, что "чекисты не должны жить богато".

"Я хочу остаться кристально чистым. По этому поводу у вас не должно возникать никаких сомнений. Ни от кого, я это всем свои сотрудникам говорю, ни от кого ни одной копейки брать я не буду. И советую, моим сотрудникам последовать этому примеру. Чекист не должен жить богато. Он свою жизнь посвящает государству, народу. Да, у него должен быть дом, машина, все другое. Но не должно быть никаких счетов, дополнительных квартир, больших денежных сбережений. Чекист должен жить скромно", - высказался глава ГКНБ.

Он заверил, что будет лично следить за тем, чтобы в госкомитете служили только чистые и честные кадры.

"Такого не будет, чтобы говорили, что кто-то живет богато. В свою очередь и со стороны наших сотрудников не будет никаких незаконных преследований, никаких "постановок" не будет. Такие дела буду жестко пресекать. У народа должна появится надежда на чекиста", - сказал Ташиев.