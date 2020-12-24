В Москве задержали находящегося в розыске кыргызстанца

В Москве взят под стражу уроженец Джалала-Абадской области Кыргызстана С.уулу Д. Как сообщили в представительстве МВД КР в РФ, при содействии которого сотрудниками российских правоохранительных органов был выявлен и задержан кыргызстанец, у себя на родине он был объявлен в межгосударственный розыск.

Согласно материалам делам дела, в ночь на 30 ноября 2010 году этот гражданин и его знакомые после распития спиртных напитков в кафе города Майлуу-Суу избили соотечественника. И, воспользовавшись беспомощным состоянием своей жертвы, отобрали сотовый телефон. От полученных телесных повреждений пострадавший, не приходя в сознание, скончался в больнице.

В отношении С.уулу Д. было возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений группой лиц, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в значительном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью", "Оставление в опасности повлекшее за собой тяжкие последствия" УК КР.

Однако подозреваемому удалось скрыться и его объявили в межгосударственный розыск. "В настоящее время инициатор розыска уведомлен, принимаются необходимые меры по отправлению разыскиваемого на территорию Кыргызской Республики для привлечения к уголовной ответственности", - проинформировали в представительстве МВД КР в РФ.