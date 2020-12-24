Депутат Алтынбек Сулайманов оттачивает технику для борьбы (фото)

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов берет уроки дзюдо. Об этом он сообщил со своей страницы в Фейсбуке.

"Когда вы изучаете вид спорта или что-то новое, вы можете быстро этому научиться, если брать уроки у мастера", - пишет Сулайманов.

По словам депутата, он занимается у Таалайбека Масабирова, который является двукратным чемпионом мира по дзюдо, первым абсолютным чемпионом Кыргызстана по боевым искусствам, обладателем черного пояса Всемирной и Азиатской федераций дзюдо (6-ой дан), мастером спорта международного класса по дзюдо и самбо.

Таалайбек Масабиров экс-депутат Жогорку Кенеша.

Алтынбек Сулайманов, после ноябрьского затишья, снова активизировался в соцсетях, публикуя свои фотографии.