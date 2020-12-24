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Депутат Алтынбек Сулайманов оттачивает технику для борьбы (фото)

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- Мария Стрельцова
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Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов берет уроки дзюдо. Об этом он сообщил со своей страницы в Фейсбуке.

"Когда вы изучаете вид спорта или что-то новое, вы можете быстро этому научиться, если брать уроки у мастера", - пишет Сулайманов.

По словам депутата, он занимается у Таалайбека Масабирова, который является двукратным чемпионом мира по дзюдо, первым абсолютным чемпионом Кыргызстана по боевым искусствам, обладателем черного пояса Всемирной и Азиатской федераций дзюдо (6-ой дан), мастером спорта международного класса по дзюдо и самбо.

Таалайбек Масабиров экс-депутат Жогорку Кенеша.

Алтынбек Сулайманов, после ноябрьского затишья, снова активизировался в соцсетях, публикуя свои фотографии.


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URL: https://www.vb.kg/395507
Теги:
Алтынбек Сулайманов, дзюдо, Талайбек Масабиров, Жогорку Кенеш, Депутат
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