Погода
$ 82.90 - 83.30
€ 100.42 - 101.92

Чем опасна отмена Формы № 2 на президентских выборах?

59  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совсем недавно граждане имели право голосовать по желаемому адресу, просто подав заявление в соответствующую участковую избирательную комиссию (УИК). Такой способ голосования по месту прописки называется формой № 2, которая была исключена 11 ноября 2020 года. Сделано это было, чтобы якобы искоренить возможность продажи голосов, которые существенно влияют на исход выборов. Но насколько это законно? Таким вопросом в VB.KG задалась Инициативная группа юристов в "Рамках закона".

Они напомнили, что Форма № 2 давала возможность любому гражданину, находящемуся вне места прописки, возможность проголосовать и осуществить свой гражданский долг.

- Отмена Формы № 2 является серьезным нарушением прав граждан, т. к. право выбора никоим образом не может быть ограничено. Теперь же граждане смогут голосовать только по месту прописки или временной регистрации, - поясняет "В рамках закона".

Если вы прописаны в области, а в день выборов находитесь в столице, то вам необходимо сделать следующее:

  1. Получить временную регистрацию, например, у родственников;
  2. Обратиться в ЦОН, чтобы они передали в ЦИК информацию о том, что вы хотите голосовать по месту временной регистрации, а не прописки;
  3. Уточнить свои данные на портале "Тизме", придя на УИК или обратившись по номеру 119 (звонок бесплатный)
.

В случае обнаружения ошибки, неточности или отсутствия вас в списке избирателей, вы вправе обратиться до 29 декабря 2020 года включительно в УИК с заявлением и копией паспорта.

- Уточнение списков будет до 02 января 2021 года, однако необходимо зарегистрироваться не позднее 12 календарных дней до дня голосования. На сколько реальна такая реализация избирательного права внутренних мигрантов? Во-первых, мало, кто согласится у себя дома регистрировать человека, даже временно. Во-вторых, это требует достаточного времени на огромные очереди в ЦОНе. И в целом, воспользуются ли таким правом наши граждане, проживающие вне места прописки? Помогут ли им родственники и друзья? Сколько людей не смогут отдать свой голос? И сколько не смогут воспользоваться своим избирательным правом? - заключили юристы.

Напомним, референдум по поправкам в Конституцию и выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года. В настоящее время в стране идет предвыборная агитация.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395508
Теги:
выборы, нарушения, права человека, президент, Юридическая практика, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  