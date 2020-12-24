Чем опасна отмена Формы № 2 на президентских выборах?

Совсем недавно граждане имели право голосовать по желаемому адресу, просто подав заявление в соответствующую участковую избирательную комиссию (УИК). Такой способ голосования по месту прописки называется формой № 2, которая была исключена 11 ноября 2020 года. Сделано это было, чтобы якобы искоренить возможность продажи голосов, которые существенно влияют на исход выборов. Но насколько это законно? Таким вопросом в VB.KG задалась Инициативная группа юристов в "Рамках закона".

Они напомнили, что Форма № 2 давала возможность любому гражданину, находящемуся вне места прописки, возможность проголосовать и осуществить свой гражданский долг.

- Отмена Формы № 2 является серьезным нарушением прав граждан, т. к. право выбора никоим образом не может быть ограничено. Теперь же граждане смогут голосовать только по месту прописки или временной регистрации, - поясняет "В рамках закона".

Если вы прописаны в области, а в день выборов находитесь в столице, то вам необходимо сделать следующее:

Получить временную регистрацию, например, у родственников; Обратиться в ЦОН, чтобы они передали в ЦИК информацию о том, что вы хотите голосовать по месту временной регистрации, а не прописки; Уточнить свои данные на портале "Тизме", придя на УИК или обратившись по номеру 119 (звонок бесплатный)

В случае обнаружения ошибки, неточности или отсутствия вас в списке избирателей, вы вправе обратиться до 29 декабря 2020 года включительно в УИК с заявлением и копией паспорта.

- Уточнение списков будет до 02 января 2021 года, однако необходимо зарегистрироваться не позднее 12 календарных дней до дня голосования. На сколько реальна такая реализация избирательного права внутренних мигрантов? Во-первых, мало, кто согласится у себя дома регистрировать человека, даже временно. Во-вторых, это требует достаточного времени на огромные очереди в ЦОНе. И в целом, воспользуются ли таким правом наши граждане, проживающие вне места прописки? Помогут ли им родственники и друзья? Сколько людей не смогут отдать свой голос? И сколько не смогут воспользоваться своим избирательным правом? - заключили юристы.

Напомним, референдум по поправкам в Конституцию и выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года. В настоящее время в стране идет предвыборная агитация.