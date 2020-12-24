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Опыт сельских тружениц из Сузака приезжают перенимать из других стран

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- Вячеслав Аникин
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Министр труда и социального развития Ализа Солтонбекова посетила жительниц нескольких сел Сузакского района Жалал-Абадской, занятых в проекте Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН "Денежные средства плюс". Увиденное восхитило министра.

Дело в том, что еще пять лет назад ФАО вовлекла в этот проект несколько десятков безработных и малоимущих женщин Сузакского района. Специальные консультанты проекты научили женщин грамотно обрабатывать землю и на основе современных технологий выращивать различные овощи, а затем консервировать и перерабатывать витаминную продукцию. Проект оказался весьма успешным. Продукцию жительниц Сузака стали охотно приобретать в Оше и Бишкеке, часть переработанного урожая уходила на экспорт. Все это позволило крестьянкам значительно повысить свое материальное состояние.

Как сообщили в пресс-службе ФАО, с каждым годом участников проекта становилось все больше и сейчас уже более двух тысяч сельских женщин занимаются выращиванием овощей. В последние года они научились даже выращивать витаминную продукцию в теплицах, что позволило им получать еще большие прибыли.

Проект был профинансирован Россией и теперь опыт сельских тружениц из Сузака приезжают перенимать крестьяне из других государств Содружества.

Министр Ализа Солтонбекова на встрече с женщинами высказала мысль о том, что их опыт должен быть распространен по всему Кыргызстану.


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URL: https://www.vb.kg/395510
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