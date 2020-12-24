В Москве уроженка Кыргызстана скончалась после полового акта

В Москве сотрудники правоохранительных органов занялись расследованием смерти 23-летней уроженки Кыргызстана. Она скончалась от кровотечения, начавшегося во время интимной близости со своим партнером.

Как сообщают российские СМИ, приезжая из Кыргызстана работала поварихой в одном из столичных ресторанов. С 18-летним молодым человеком, который устроился на работу в это же заведение, познакомилась несколько месяцев назад. Они начали встречаться и через некоторое время решили перейти на более близкие отношения. Трагедия произошла во время их первого секса.

Когда у девушки неожиданно началось кровотечение, ее спутник попытался оказать помощь, но безрезультатно. И тогда он вызвал скорую. Однако к приезду врачей находившаяся без сознания молодая женщина уже скончалась. По предварительному заключению, маточное кровотечение привело к остановке сердца.

Также выясняется, что девушка находилась на начальном сроке беременности. Однако ее партнеру, по его словам, об этом не было известно. Обстоятельства и причины происшедшего сейчас устанавливаются.