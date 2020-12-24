Ясновидящая: Садыра Жапарова поддерживает 70 процентов населения

Ясновидящая Света Тойгонбаева согласно своим прогнозам убеждена, что президентские выборы в Кыргызстане нужно провести 7 или 17 января следующего года. По ее словам, только в этом случае выборы будут более результативными. Своим мнением по этому поводу с редакции VB.KG поделилась она сама, кинув карты и на отдельных политиков.

Садыр Жапаров

- В данный момент его 70 процентов населения Кыргызстана поддерживает. Он очень уверен в себе и его люди считают, что они уже, практически, получили власть. Однако есть моменты, которые стоит учесть Жапарову. У него есть два советника. Один слушает народ, а другой слушает слова женщины. Поэтому ему надо быть к ним повнимательнее, а точнее осторожнее с ними. Потому что есть силы, которые хотят ему помешать. Ему очень подходят цифры 6 и 7. Когда Жапаров что-то начинает, то ему следует это учесть. Также я советую ему посетить святые места.

У него есть хорошие намерения, планы по развитию страны, но результатов в скором времени я не вижу.

Если он станет президентом, то через 3 месяца он подвергнется сильной критике. Если сможет преодолеть эти неприятности, то дальше у него все будет хорошо.

Жапарову следует остановить своих слишком агрессивных фанатов. Иначе сделает только хуже себе. Только в одном случае у него будет мощная поддержка всего народа, если все его намерения будут служить интересам страны.

Качмыбек Ташиев

У него есть хорошие намерения и он уже начал работу в этом направлении, но в его окружении есть противники, которые начали строить против него козни. Пусть будет осторожнее и повнимательнее. Потому что эти люди показывают его исключительно с негативной стороны. Вижу, что у него проблемы с сердцем и есть давление. Возможны инсульт или инфаркт. Поэтому ему нужно следить за своим здоровьем. 2021 год будет для него удачным, но в середине года могут быть трудности.

Канат Исаев

В данный момент против Исаева идет мощный черный пиар. Тем не менее, у него есть и хорошие качества. Даже если он не станет президентом, то обязательно останется у власти. Дорога у него открытая, но сейчас он стоит на распутье. Исаев ведет переговоры с разными сторонами, пытаясь найти для себя выгоду. Ему стоит бросить эту привычку сомневаться, решительно он должен принять одну сторону. В целом, 2021 год может быть для него трудноватым.

Адахан Мадумаров

У Мадумарова есть свой электорат. В данный момент он никому не верит, даже народу. Так сказать, полностью положился на судьбу. Он сейчас не думает о том, что если стану президентом, то сделаю то или это. Будь что будет, думает он. 2021 год будет для него очень удачным. Он обязательно получит должность, а потом будет мощная народная поддержка. Для него удачны цифры 21 и 31.

Имамидин Ташов

Сердце у него чистое и человек он порядочный. Ташов из ханского рода. Есть у него и поддержка народа. Вижу, что в будущем для Кыргызстана он принесет пользу. Но сейчас я не вижу его во власти. Ему нужно уделить внимание своему здоровью.

Омурбек Бабанов

Сейчас у него дела не очень. С нынешней властью он особо не сотрудничает. У него пока нет намерений вмешиваться в политику. Он пока занят своими делами. Возможно когда-нибудь вернётся в политику.

Бактыбек Калмаматов

У него раньше не было намерения стать президентом. В будущем у него дорога откроется, но в данный момент у него много противников, которые не дадут ему пройти.

Омурбек Текебаев

У него есть хорошие намерения на счет Кыргызстана. В данный момент он не вмешивается в президентские выборы, но у него есть какая-то недосказанность. Ему сейчас больше стоит обратить внимание на здоровья. В дальнейшем Текебаев может получить много ударов со стороны властей. Если дальше будет критиковать власти, то могут быть проблемы. Могут даже возбудить уголовное дело. Поэтому ему нужно это предусмотреть.

Райымбек Матраимов

У него дорога открытая. В данный момент он переживает очень, но, в целом, дела у него хорошо идут. В будущем Матраимов для Кыргызстана сделает много очень хорошего. Конечно 80 процентов людей думают о нем плохо, но дело в том, что здесь больше работа черного пиара, чем реальности. То, что народ настроили против него – больше работа других стран США и России. В конце следующего года его ждёт удача. Не вижу, чтобы его закрывали. Конечно, будут попытки его привлечь и закрыть, но как я уже говорила, он многое что хорошего сделает для страны.