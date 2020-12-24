Погода
$ 82.90 - 83.30
€ 100.42 - 101.92

Ясновидящая: Садыра Жапарова поддерживает 70 процентов населения

337  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ясновидящая Света Тойгонбаева согласно своим прогнозам убеждена, что президентские выборы в Кыргызстане нужно провести 7 или 17 января следующего года. По ее словам, только в этом случае выборы будут более результативными. Своим мнением по этому поводу с редакции VB.KG поделилась она сама, кинув карты и на отдельных политиков.

Садыр Жапаров

- В данный момент его 70 процентов населения Кыргызстана поддерживает. Он очень уверен в себе и его люди считают, что они уже, практически, получили власть. Однако есть моменты, которые стоит учесть Жапарову. У него есть два советника. Один слушает народ, а другой слушает слова женщины. Поэтому ему надо быть к ним повнимательнее, а точнее осторожнее с ними. Потому что есть силы, которые хотят ему помешать. Ему очень подходят цифры 6 и 7. Когда Жапаров что-то начинает, то ему следует это учесть. Также я советую ему посетить святые места.

У него есть хорошие намерения, планы по развитию страны, но результатов в скором времени я не вижу.

Если он станет президентом, то через 3 месяца он подвергнется сильной критике. Если сможет преодолеть эти неприятности, то дальше у него все будет хорошо.

Жапарову следует остановить своих слишком агрессивных фанатов. Иначе сделает только хуже себе. Только в одном случае у него будет мощная поддержка всего народа, если все его намерения будут служить интересам страны.

Качмыбек Ташиев

У него есть хорошие намерения и он уже начал работу в этом направлении, но в его окружении есть противники, которые начали строить против него козни. Пусть будет осторожнее и повнимательнее. Потому что эти люди показывают его исключительно с негативной стороны. Вижу, что у него проблемы с сердцем и есть давление. Возможны инсульт или инфаркт. Поэтому ему нужно следить за своим здоровьем. 2021 год будет для него удачным, но в середине года могут быть трудности.

Канат Исаев

В данный момент против Исаева идет мощный черный пиар. Тем не менее, у него есть и хорошие качества. Даже если он не станет президентом, то обязательно останется у власти. Дорога у него открытая, но сейчас он стоит на распутье. Исаев ведет переговоры с разными сторонами, пытаясь найти для себя выгоду. Ему стоит бросить эту привычку сомневаться, решительно он должен принять одну сторону. В целом, 2021 год может быть для него трудноватым.

Адахан Мадумаров

У Мадумарова есть свой электорат. В данный момент он никому не верит, даже народу. Так сказать, полностью положился на судьбу. Он сейчас не думает о том, что если стану президентом, то сделаю то или это. Будь что будет, думает он. 2021 год будет для него очень удачным. Он обязательно получит должность, а потом будет мощная народная поддержка. Для него удачны цифры 21 и 31.

Имамидин Ташов

Сердце у него чистое и человек он порядочный. Ташов из ханского рода. Есть у него и поддержка народа. Вижу, что в будущем для Кыргызстана он принесет пользу. Но сейчас я не вижу его во власти. Ему нужно уделить внимание своему здоровью.

Омурбек Бабанов

Сейчас у него дела не очень. С нынешней властью он особо не сотрудничает. У него пока нет намерений вмешиваться в политику. Он пока занят своими делами. Возможно когда-нибудь вернётся в политику.

Бактыбек Калмаматов

У него раньше не было намерения стать президентом. В будущем у него дорога откроется, но в данный момент у него много противников, которые не дадут ему пройти.

Омурбек Текебаев

У него есть хорошие намерения на счет Кыргызстана. В данный момент он не вмешивается в президентские выборы, но у него есть какая-то недосказанность. Ему сейчас больше стоит обратить внимание на здоровья. В дальнейшем Текебаев может получить много ударов со стороны властей. Если дальше будет критиковать власти, то могут быть проблемы. Могут даже возбудить уголовное дело. Поэтому ему нужно это предусмотреть.

Райымбек Матраимов

У него дорога открытая. В данный момент он переживает очень, но, в целом, дела у него хорошо идут. В будущем Матраимов для Кыргызстана сделает много очень хорошего. Конечно 80 процентов людей думают о нем плохо, но дело в том, что здесь больше работа черного пиара, чем реальности. То, что народ настроили против него – больше работа других стран США и России. В конце следующего года его ждёт удача. Не вижу, чтобы его закрывали. Конечно, будут попытки его привлечь и закрыть, но как я уже говорила, он многое что хорошего сделает для страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395517
Теги:
Камчыбек Ташиев, Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, Света Тойгонбаева, Райымбек Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  