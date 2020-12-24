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Вымогали деньги на "общак". В Москве задержаны кыргызстанцы связанные с ОПГ

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- Екатерина Улитина
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В Москве при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны кыргызстанцы, имевшие тесные связи с организованными преступными группировками. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Представительство МВД КР в РФ периодически поступала оперативная информация о том, что неизвестные лица, азиатской внешностью активизировали свою преступную деятельность, под различными предлогами вымогают денежные средства у соотечественников, и пытаются организовать контроль за лицами, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории г.Москвы и Московской области (с кафе-ресторанов, строительных рынков, с бригадир строительных групп и таксистов, где работают трудовые мигранты из Кыргызстана), для поддержания "общаковской

кассы", находящимся лицам, в местах лишения свободы на территории Российской Федерации.

Представительство МВД КР в РФ находится в тесном контакте с территориальными правоохранительными органами Российской Федерации, для проведения совместных различных мероприятий направленные на выявление и установления неизвестных лиц, совершающих противоправные деяния в отношении своих соотечественников, а также пострадавших лиц от указанной преступной группы.

21 декабря текущего года в Представительство МВД КР в РФ обратился гражданин Кыргызской Республики, К.Б., 1999 г.р., уроженец Баткенской области, о том, что в отношении него совершено противоправное деяние. А именно, 19 декабря 2020 года, примерно в 05.00 часов утра со стороны неизвестных парней в возрасте 20-25 лет. Он также пояснил, что в этот день как обычно осуществлял трудовую деятельность, по частному извозу граждан (услуга такси) на арендованной машине марки "Хэндэ Солярис" по приложению "Яндекс такси", примерно в 05.00 часов он ехал на одной из улиц г.Москвы остановился на красный свет светофора. В этот момент в машину подсели два парня в возрасте

20-25 лет, и попросили на кыргызском языке выключить приложение "Яндекс такси" и довести их до пункта назначения, после чего он согласился и довез их до указанного адреса, по приезду указанные неизвестные лица, заявили что они "общаковские ребята" и начали требовать деньги, применив физическую силу, а также угрожая ножом и неустановленным пистолетом, открыто похитили денежные средства в размере 8700 рублей, а также выдвинули требование о предоставлении дополнительно 30000 рублей.

Представительством МВД КР в РФ в незамедлительном порядке обращение было препровождено в территориальный отдел полиции по месту совершения преступления на территории г.Москвы, которое было зарегистрировано в

книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

По зарегистрированному материалу, совместно с территориальными оперативными сотрудниками г.Москвы, при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены их последнее местонахождение, 23 декабря текущего года примерно в 02.00 часов ночи были задержаны уроженцы Кыргызской Республики, за совершение

вышеуказанного преступления:

1. К.Б., 1997 года рождения, уроженец Чуйской области, ранее судимый, имеет тесные связи с организованными преступными группировками;

2. Б.А., 1998 года рождения, уроженец Ыссык-Кульской области, имеет тесные связи с организованными преступными группировками;

При задержании у вышеуказанных лиц был изъят нож, который был приобщен к материалам дела.

По данному факту Следственными отделом территориального отдела полиции г.Москвы возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц, по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время указанные лица были задержаны, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других лиц, причастных к данному преступлению, а также аналогичные преступления совершенные указанной группой.

Представительство МВД КР в РФ просит всех, кто пострадал от действий указанных лиц, обратиться по номеру +7 (926) 890-87-00 Представительства, а также просит своевременно сообщать о противоправных деяний, совершенные со стороны организованной преступных групп, для дальнейшего препровождения их обращений в территориальные отделы полиции г.Москвы, в соответствии законодательством Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/395520
Теги:
задержание, ОПГ, Кыргызстан, МВД
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