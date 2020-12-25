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Как иностранные разведки участвовали в трагедии 1916 года

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- Александр Тузов
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Правда ли, что в трагических событиях взаимного геноцида 1916 года в Кыргызстане и соседних регионах были замешаны шпионы нескольких держав, Германии, Турции, Австро-Венгрии, Китая?

В своей новой книге "Иностранные разведки в событиях 1916 года в Туркестане" бишкекские историки преподаватели КРСУ Досмир Узбеков и Мурат Суюнбаев доказывают более чем активное участие в восстании на Иссык-Куле, в Чуйской долине и в других регионах турецких, германских, австро-венгерских и китайских разведчиков.

Интрига в том, что в том, что далеко не все историки разделяют мнение бывшего первого зампредседателя ГКНБ КР кандидата политических наук Узбекова и доцента политологии Суюнбаева.

Известный московско-бишкекский историк Владимир Шварц написал несколько статей по теме "Рождение, смерть и эксгумация мифа о германском следе в туркестанских событиях". Главный вывод в следующем: скрупулезный анализ исторических источников показал, что из более чем 700 опубликованных исторических документов о туркестанских событиях лишь не более 20 содержат упоминания о каком-либо внешнем влиянии или внешних причинах восстания, то есть около 3 процентов первоисточников.

Причем Шварц нашел "антишпионский документ". Ротмистр Отдельного жандармского корпуса Железняков (город Верный, нынешний Алматы) отчитывался перед начальством: "Заканчивая мой доклад о причинах и течении мятежа, я считаю необходимым добавить ответ на невольно являющийся вопрос: не было ли в (Семиреченской) области немецкой пропаганды, о которой так много говорят и которую всюду видят? На этот вопрос я категорически могу ответить, что такой пропаганды не было, и если о ней кто-либо говорит, то это делается исключительно лишь для того, чтобы или оправдать свою близорукость или свою преступную бездеятельность".

Однако и авторы новой книги нашли контраргументы. В 1916-м обязанные исполнять контрразведывательные функции туркестанские жандармы показали свою полную неготовность и беспомощность, допустили страшные по своим последствиям антигосударственные бунты. Вот поэтому Железняков отрицал и участие в восстании турецких разведчиков, и погромы и резню со стороны прибывших из Синьцзяна боевиков.

Интересно, что версию Узбекова – Суюнбаева разделяет французский генерал в отставке, профессор Кыргызского национального университета Жорж Кютлен. В предисловии к новой книге он поддерживает авторов:

- Очевидно, что иностранные разведки сыграли определяющую роль в организации восстания. Выявленные авторами в ходе анализа и доказанные в полной мере эффективные действия спецслужб в глубоком тылу противника с территории третьих стран свидетельствуют о появлении стратегической разведки, поддерживаемой высшими властями и развивающей новое искусство войны, - делает по-военному четкий вывод генерал Кютлен.

Он ставит в заслугу Узбекову и Суюнбаеву то, что "в их работе тайная деятельность секретных служб в событиях 1916 года в Туркестане впервые была оценена очень серьезно".

Подробности читайте в газете Вечерний Бишкек за пятницу, 25 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/395521
Теги:
вуз, Германия, Китай, книги, Турция, Франция, Чуйская область, Венгрия, Иссык-Куль
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