И в пандемию в библиотеке жизнь кипит

С началом пандемии коронавируса и введением ограничительных санитарных мер в Чуйской областной библиотеке, которая находится в городе Канте, масштабные мероприятия не проводятся. Тем не менее, и в особых условиях в библиотеке, как и прежде, жизнь кипит.

Учиться никогда не поздно

Из обычной библиотеки она давно превратилась также в учебный центр, клуб по интересам и универсальную площадку для контактов, где реализуются десятки проектов по самым различным направлениям. Здесь можно, к примеру, пройти обучение на языковых, компьютерных, других курсах, освоить какое-нибудь ремесло, рукоделие и параллельно выучить английский язык. С прошлого года в библиотеке даже работает центр поддержки технологий и инноваций. В течение многих лет здесь действуют кыргызский культурный центр Китеп ордо, Русский центр и Американский уголок.

После введения ограничительных мер мероприятия и занятия проводятся в основном в режиме онлайн. Обучаются, кстати, и сами библиотекари. Как и их многие кыргызстанские коллеги, работники этого учреждения прошли, в частности, двухнедельный онлайн-курс в рамках проекта DVV (Институт по международному сотрудничеству немецкого объединения народных университетов) International Kyrgyzstan "Оптимизация библиотечного пространства публичных библиотек для обучения взрослых".

Летом этого года занятия проводились ежедневно в течение двух часов. Упор делался на эффективную работу в социальных сетях. Библиотекарям подробно рассказали о каналах коммуникации и способах их внедрения в жизнь, показали на практике, как работать с социальными сетями и дали много ссылок, которыми можно пользоваться. Для проведения занятий DVV International Kyrgyzstan обеспечил преподавателя - SMM-специалиста интернет-каналом с хорошим доступом.

В рамках этого проекта занятия с библиотекарями проводятся и сейчас. Их учат, к примеру, особенностям работы по обучению взрослого населения.

- Акцент делается на понимание того, что в течение жизни не стыдно чему-то учиться. Даже если это только в удовольствие, для себя, - отмечает директор Чуйской областной библиотеки Тамила Каджиева.

При поддержке DVV здесь приступили к обучению взрослых английскому языку в режиме онлайн. В группе – состоявшиеся в жизни люди, с образованием и немалым опытом, в возрасте от 25 до 42 лет. Кому-то из них английский нужен для ведения бизнеса, некоторые планируют выехать на жительство в англоговорящую страну, другим просто интересно изучать язык. Есть и такие, кто хочет помогать своим детям-школьникам выполнять домашние задания по английскому.

Бесплатные полуторачасовые занятия проходят два раза в неделю. Их проводит координатор Американского уголка Жылдыз Мамытова. Благодаря системе Zoom, установленной при поддержке международной организации, с преподавателем и между собой обучающиеся общаются в режиме реального времени. Такая методика позволяет лучше усваивать изучаемый материал.

Курс начального английского, как говорит Тамила Каджиева, они освоили очень быстро и сейчас вышли уже на третий этап обучения. А группа, кстати, за это время увеличилась почти в два раза. Новичкам, которые давно узнали азы языка Шекспира, начинать с нуля было неинтересно. Поэтому они присоединились к занятиям позже.

Колоритные вещицы

А вот отдел Китеп ордо превратился, помимо всего прочего, в цех народного творчества и прикладного искусства. Под руководством заведующей отделом Эльмиры Эралкановой жительницы Канта и сел Ысык-Атинского района изготавливают здесь различные поделки в стиле киргизского колорита: панно из национальных орнаментов, наручные повязки наподобие браслетов, куклы и многое другое. Материалы предоставляет библиотека. Большую часть поделок мастерицы забирают себе на память или дарят своим близким. Накануне Нового года такие подарки пришлись особенно кстати.

Обучение взрослых людей народному творчеству и прикладному искусству ведется тоже в рамках проекта DVV. Занятия посещают примерно 15 человек. Хотя, как говорят организаторы, желающих научиться делать что-то необычное своими руками намного больше. Сегодня такое умение актуально как никогда, ведь благодаря ему можно открыть свое небольшое дело и изготавливать нестандартные вещи на продажу. Но из-за санитарных норм количество участников группы приходится ограничивать.

В соответствии с такими требованиями и с соблюдением всех мер безопасности недавно здесь прошло мероприятие, посвященное Дню кыргызской национальной литературы. Библиотекари городов и сел Чуйской области рассказали своим коллегам много интересного о жизни и творчестве кыргызских писателей и поэтов. Их выступления были записаны на видео и выложены в Интернете на страничках областной библиотеки в Facebook и Instagram.

Без русского языка никуда

В другом отделе библиотеки – Русском центре организованы курсы русского языка. Занятия проводятся по просьбе учащихся местных школ. Дело в том, что в последние годы в старших классах сократили часы по русскому языку и оставили только литературу. Дети же хотят лучше знать язык Пушкина.

Формат занятий сильно отличается от школьной программы. Ребятам рассказывают что-то интересное о русском языке, учат правильно формулировать мысли, ставить вопросы и отвечать на них. Как оказалось, совсем нелишним было даже научить старшеклассников вежливо и корректно разговаривать по телефону.

Охотно ходят в библиотеку и малыши дошкольного возраста. С недавних пор для них был открыт центр развития детей, которые по каким-то причинам не посещают дошкольные учреждения. Ребят приобщают к изобразительному искусству, литературе, организовывают для них игры, в основном на мышление. Им читают книги, заучивают вместе с ними стихотворения, рисуют, делают различные поделки. Здесь малыши раскрепощаются и чувствуют себя, как дома.

На втором этапе данного проекта, который начнется скоро при поддержке международной организации, такие центры откроются во всех районных библиотеках, а центр Чуйской областной библиотеки, где накоплен уже немалый опыт, станет для них головным.

В хранилище знаний продолжается работа по оцифровке книг, которая была начата несколько лет назад. На сегодня в цифровой формат переведено более 120 крупных произведений. Намного лучше стало в последние годы с обновлением книжного фонда. Только в ноябре этого года библиотека получила более двух тысяч новых книг.

Кстати, Чуйская областная библиотека несколько лет назад была признана лучшим учреждением культуры Кыргызской Республики. Эта библиотека многие годы успешно сотрудничает со многими местными и международными организациями. С их помощью "хранилище знаний" пополняется новыми изданиями, приобретает современную технику и успешно использует потенциал электронной литературы.