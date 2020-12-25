Как избежать травм во время гололеда? Советы врача из Бишкека

Как сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья, за последнее время в столичный травмпункт за медицинской помощью обратилось несколько десятков человек вследствие падения на улице. Есть переломы верхних и нижних конечностей, ушибы и растяжения.

- Чтобы избежать травм во время гололеда, выбирайте более безопасный путь, ходите там, где есть освещение, меньше льда, дорожки посыпаны песком. Люди чаще всего падают на тротуаре, который находится возле проезжей части или на остановке. Опасность представляют крышки канализационных люков, которые покрываются льдом, она подстерегает и на ступеньках магазинов. Поэтому, поднимаясь по такой лестнице, не стесняйтесь держаться за поручни. А при сильном гололеде сначала вставайте на каждую ступеньку обеими ногами и лишь потом на следующую. Не стоит носить что–то тяжелое, так как центр тяжести смещается и будет сложнее устоять на скользкой поверхности, - говорит врач центра "Здоровье" Алмаз Айтбаев. - Обратите особенное внимание на обувь. Она должна быть нескользкой, устойчивой, лучше с резиновой или рифленой подошвой. Откажитесь от высоких каблуков. Если все–таки обувь скользит, продаются специальные шипованные насадки - ледоходы. Также можно наклеить лейкопластырь на подошву крест– накрест или лесенкой, это даст временный эффект.

Не следует высоко поднимать ноги. Передвигайтесь как лыжник: небольшими скользящими шажками, наступая на всю подошву, стараясь обходить места с наклонной поверхностью. Старайтесь идти по льду так, чтобы длина шага равнялась длине вашей стопы.

Не держите руки в карманах. У вас не хватит времени на то, чтобы инстинктивно вынуть их при падении.

Выходя на улицу, пожилым людям следует брать с собой трость с заостренным концом. Беременным женщинам не стоит ходить без сопровождения - передвигаться в одиночку слишком опасно как для будущей мамы, так и для малыша.

Проявите особую внимательность на проезжей части дороги. Переходя ее, помните, что перебегая, можно поскользнуться и упасть. И не забывайте, что в такой ситуации водителю трудно затормозить резко, тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

При выходе из общественного транспорта держитесь за поручни. Не стоит догонять отходящий троллейбус, есть риск поскользнуться и оказаться под колесами.

Опасно разгуливать по обледеневшим улицам в нетрезвом виде. В состоянии алкогольного опьянения можно получить тяжелые травмы. Алкоголь снижает чувствительность к боли, поэтому многие не сразу обращаются за медицинской помощью.

Особое внимание необходимо обратить на сосульки на кровлях зданий. По возможности необходимо держаться на безопасном расстоянии от домов и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения.

Врачи советуют "падать правильно". Что значит "правильно"?

- Действительно, существует несколько техник падения, позволяющих смягчить удар и избежать серьезных травм. Не думайте, что это невозможно. Чтобы уменьшить высоту, с которой вы падаете, постарайтесь присесть во время падения. Самое безопасное положение тела при падении в гололед - это поза эмбриона. Втяните голову в плечи, подбородок прижмите к груди, а локти - к туловищу. В идеале можно закрыть голову руками. Ноги следует согнуть в коленях. Мышцы должны быть напряжены, ведь ушиб или их надрыв - это менее серьезная травма, чем перелом.

Безопаснее всего падать в гололед на бок, чтобы не повредить позвоночник, руки и лодыжки. Но это правило не подходит пожилым людям. Именно при таком падении они получают перелом шейки бедра - опасную травму, иногда угрожающую жизни. Поскользнувшись, человек непроизвольно пытается восстановить равновесие, выставляя руку или ногу, а затем приземляется на них всем своим весом. Это также может привести к тяжелым травмам. Если вы все–таки упали, у вас появилась головная боль, тошнота, головокружение, боль в суставах, возникли отеки - срочно обратитесь за медицинской помощью.