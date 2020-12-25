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"Сочная картинка на экране". Как создавался фильм "Көл"

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Вчера, 24 декабря, вышел в прокат фильм "Көл" режиссера Эмиля Атагельдиева. По правде говоря, разбирать я его не смогу, так как, дело в том, что я работала в режиссерской команде ассистентом по хлопушке в данном проекте. Но это не мешает мне рассказать о процессе его создания.

Как создавался "Көл"?

Кино делается несмотря на бессонные и холодные ночи (особенно данный проект). Вы наверное заметили, какая сочная картинка была показана на экране. А я ведь помню, как мы просыпались за три-четыре часа до рассвета и выстраивались, репетировали, чтобы снять красивую картинку в тот самый период "золотых часов". Именно режимный свет красиво вырисовывает контур героев и пейзаж.

Иван Ченгич – это тот самый человек, что создал такую картинку, он оператор-постановщик данной кинокартины. Иван приехал из Москвы и пробыл в Кыргызстане несколько месяцев. Ему было очень приятно работать в такой теплой команде и в такой красивой стране. Признаюсь вам: на проекте зародился творческий тандем оператора Ивана Ченгича и местного гаффера Мукимжана Назарова, и по сей день они работают вместе в Москве.

О роли второго режиссера

Второй режиссер делает все самое важное. Без второго режиссера, по сути, не двигается ничего. В подготовительный период второй режиссер занимается составлением календарно-постановочного плана, сбором и систематизацией информации от департаментов съёмочной группы (гример, костюмер, локейшн-менеджер, ассистент по актерам, реквизитор и другие). В производственный период занимается подготовкой и рассылкой вызывных листов, контролем и соблюдением съемочного графика, ведением отчётности по результатам съёмочного дня - количеством снятых сцен.

В кинокартине "Көл" вторым режиссером (по совместительству кастинг директором) была Таберик Юсупова, работу которой я хотела бы особо выделить. Несмотря на тяжелую работу, она максимально приложила все свои усилия и первая часть проекта было вовремя снята. "Көл" был моим первым проектом в кинопроизводстве, поэтому она меня обучила всему (я даже не знала, как объявлять сцену и кадр на камеру). Поэтому отдельная благодарность за наставничество, выдержку, терпение и спокойствие.

Автор: кинокритик Айзада Амангельди


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URL: https://www.vb.kg/395536
Теги:
кино, Кыргызстан
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