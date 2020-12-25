Ускоренная справка о гражданстве и регистрации. Прейскурант и сроки

С января 2021 года можно получить справку о гражданстве, регистрации, документировании населения и актах гражданского состояния в ускоренном порядке. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

Государственная регистрационная служба при Правительстве КР утвердила прейскурант на срочное подтверждение о гражданстве, регистрации, документировании населения и актах гражданского состояния. Стоимость услуги составляет 156 сомов (одна справка).

Заявитель может получить справку:

о принадлежности к гражданству КР - не более 2-х рабочих дней; о количестве зарегистрированных гражданах по определенному адресу – не более 2-х рабочих часов; о наличии действительных национальных паспортах КР – не более 2-х часов; о записях актов гражданского состояния – не более 3-х рабочих дней.

Прейскурант тарифов согласован с Государственным агентством антимонопольного регулирования и будет введен в действие с 4 января 2021 года.