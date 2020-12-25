Садыр Жапаров: Будем создавать образцовую судебную систему!

Кыргызстану нужны независимые судьи, которые не будут выносить судебные решения по звонку из "белого" или "синего" домов. И честные, не замешанные в коррупционных делах. Если народ изберет меня президентом, то со стороны Белого дома никакого давления на суды не будет, это мы обеспечим. Для этого у нас хватит сил и воли. (Из выступления Садыра Жапарова).

Одна из причин, происходящих в последние годы в нашей стране переворотов и политических противостояний – это несправедливость судов. От деятельности судов, прежде всего, зависит баланс власти. Поэтому одна из главных целей созванного в ноябре 2020 года Конституционного Совещания – это проведение судебной реформы.

Конституционные изменения станут основой Свободы от безответственности власти.

Садыр Жапаров выступает за пересмотр деятельности судов на конституционном уровне и создание образцовой судебной системы.

"Реформа судов – это совершенствование механизма деятельности, а не только ротация. Вместе с тем важно понимать, что обновление судейского состава – это постепенный процесс", – сказал С.Жапаров.

Стоит отметить, что в Кыргызской Республике с приходом Садыра Жапарова на должность премьер-министра и исполняющего обязанности президента уже начата активная работа по проведению реформ в экономической, социальной, судебной и правоохранительной сферах.

"Поступает множество нареканий в адрес судебной и правоохранительной систем. Последние годы и сегодня это – наша национальная боль. Люди милицию боятся, а судам не доверяют. Коррупция, поразившая нашу страну, самые страшные метастазы пустила именно в эти сферы. Судебная система и правоохранительные органы нуждаются в срочном реформировании, и мы уже начали работать над исправлением", – отметил Садыр Жапаров.

Как подчеркнул он, для искоренения коррупции, которая за 30 лет независимости проникла во все сферы жизнедеятельности человека, а также для создания положительных предпосылок для развития и широкого распространения таких фундаментальных свобод в Кыргызстане должна проводиться неустанная борьба против коррупции, главным образом через открытые и прозрачные суды.

"Какие именно реформы нужны в судебной системе? Сейчас идут дебаты членов Конституционного совещания. Проект Конституции будет вынесен на референдум. Далее продолжатся реформы ради будущего народа, в интересах государства. Конечно, мне одному не под силу провести судебную реформу. Поэтому будем собирать людей, понимающих и знающих изнутри судебную систему и судебное производство. Через них мы будем отбирать судей и только потом назначать.

Конституционные изменения станут основой нашей СВОБОДЫ ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ!

СЛУЖЕНИЕ БУДУЩЕМУ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!

ЗА САДЫРА ЖАПАРОВА!

ЗА №1!

Подробнее читайте на сайте www. zhaparov.kg

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "25" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)