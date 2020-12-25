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Текебаев больше не депутат? Городской суд не удовлетворил апелляцию ЦИК

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- Екатерина Улитина
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Городской суд Бишкека сегодня, 25 декабря, рассмотрел аппеляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение административного суда Бишкека. Суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил в силе решение первой инстанции.

Напомним, в Административный суд Бишкека обратился активист и поэт Темирлан Ормуков. Он требовал признать незаконным решение ЦИК о передаче мандата Садыка Шер-Нияза Омурбеку Текебаеву. Первая инстанция удовлетворила жалобу, призгнав решение ЦИК незаконным.

Центральная избирательная комиссия попыталась оспорить решение административного суда.

- С этой минут Текебаев больше не депутат. Садык Шер-Нияз передал ему мандат, как будто это личная собственность. Хотя, мандат - это воля народа. Теперь я буду разбираться с ЦИК. Они должны быть привлечены к ответственности, - прокомментировал Ормуков решение суда.

Отметим, решение о передаче или лишения мандата принимает только Центральная Избирательная комиссия. Пока не будет принято соответствующее решение Омурбек Текебаев останется депутатом Жогорку Кенеша.

Омурбек Текебаев получил мандат депутата в октябре 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/395550
Теги:
Омурбек Текебаев, суд, лишение мандата
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