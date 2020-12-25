В РФ растет количество желающих проголосовать на выборах президента КР

В посольстве КР в РФ активизировались постановка на консульский учет граждан республики, находящихся на территории России. Это, как подчеркнули в дипмиссии, является обязательным условием для включения в список избирателей на предстоящих выборах президента Кыргызстана, назначенных на 10 января 2021 года.

По информации посольства, только в Москве на 22 декабря в такой список включены порядка 14 тысяч граждан КР. Это на 5 тысяч больше, чем было на выборах в Жогорку Кенеш 4 октября текущего года. К голосованию готовятся и в других регионах РФ, где находятся дипучреждения Кыргызстана.

Всего же на сей раз в соответствии с решением ЦИК КР в России образованы 15 избирательных участков. Три из них разместятся на территории посольства, по одному - в зданиях генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске. Также в Москве появятся два новых участка - на базе представительства Госслужбы миграции КР в РФ. Но поскольку площадь самого представительства ограничена, московские власти выделили для этих участков одну из столичных школ. И еще один дополнительный участок появится в Тюмени, с учетом значительного количества кыргызстанцев, находящихся в этом российском регионе.

Среди соотечественников в преддверии выборов развернута информационно-разъяснительная работа. Ее кыргызские дипломаты на местах проводят, как и прежде, в тесном взаимодействии с активом диаспоральных сообществ.

В Москве посольством была организована встреча с представителями кыргызской диаспоры В ходе нее сотрудники дипмиссии рассказали о подготовке к досрочным выборам главы государства и проведению референдума по Конституции КР. Были даны ответы на все интересующие вопросы. В том числе, о возможности голосовать удаленно, то есть путем направления заявлений на электронную почту посольства - ku.msk.kg@mail.ru.