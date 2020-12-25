Дело Зилалиева: почему статья одна, а наказания – разные?

В Кыргызстане с относительно недавнего времени существует статья о "незаконном обогащении". Юристы постоянно говорят о том, что именно эту норму закону на деле крайне сложно интерпретировать.

Согласно новому Уголовному Кодексу КР, вступившему в силу с 2019 года. Данная норма закона интерпретируется следующим образом:

Статья 323. ч.1 и 2.

- Приобретение должностным лицом в собственность (пользование) имущества, стоимость которого превышает его официальные доходы, подтвержденные законными источниками за два полных года, или передача им такого имущества близким родственникам. Наказывается штрафом: VI категории или лишением свободы II категории (если этот факт был доказан судом – прим. автора) с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет со штрафом II категории.

2. Те же деяния:

1) совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение;

2) если стоимость имущества превышает официальные доходы должностного лица, подтвержденные законными источниками за пять полных лет - наказываются лишением свободы III категории (опять же, если вина доказана судом) с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом III категории.

То есть, основная мера, применяемая к подобным обвинениям – штрафные санкции. А значит, подобная норма, так или иначе, предполагает домашний арест, пока вина обвиняемого будет полностью доказана судом при наличии неопровержимых доказательств. А это в деле Дуйшенбека Зилалиева нет.

Интересно, что в той же Украине статья о "Незаконном обогащении" признана не конституционной. Так как привлечь по ней можно почти каждого госслужащего. Признал ее изначально противоречащей Конституции в 2014 году и Кыргызстан.

Однако позже Конституционная палата сочла это закон соответствующим нормам. К тому же, с 1 января 2019 года вступил в силу новый Уголовный кодекc КР. Первым, кто попал под действие новой статьи, стал экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиева.

Статья о "незаконном обогащении" часто называется мертвой из-за решений Конституционных судов разных стран, которые иногда выступают против данной концепции. Чиновник, обвиненный в "незаконном обогащении" фактически имеет "презумпцию виновности" и должен сам дать разъяснения по своему имуществу.

Надо отметить, что в настоящее время Дуйшенбек Зилалиев не единственный чиновник, кто обвиняется по этой статье. Вот только почему во всех случаях Фемида оказывается крайне избирательной в плане наказания.

Помимо экс-вице-премьера по статье "Незаконное обогащение" проходит Аскарбек Шадиев и депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев. Дело последнего расследует Финполиция. И в настоящее время принято решение о запрете на выезд депутату и его супруге.

Однако, несмотря на имеющиеся имущество, задерживать и арестовывать депутата никто не торопится. Все ограничивается подпиской о невыезде. При этом Дуйшенбек Зилалиев находится уже два года в СИЗО ГКНБ. При этом суд и следствие весомых аргументов, доказывающих "незаконное обогащение" экс-вице-премьера так и не смогло. Напрашивается резонный вопрос – почему в обоих случаях и идентичных обвинениях один находится на свободе, а другой – под арестом?

Примечательно другое. Доказать незаконное обогащение крайне сложно. Поэтому, не удивительно, что большинство аргументов натянуты. К тому, опасным рецидивистом обвиняемого по подобной статье точно нельзя. А значит, вполне можно было ограничиться домашним арестом. В итоге же государство и налогоплательщики вынуждены кормить за счет бюджета арестованных по данной статье.

Еще одним обвиняемым по данной статье был бывший глава Таможни Райымбек Матраимов. Однако практически сразу после ареста он был отпущен под домашний арест, выплатив несколько миллионов сомов. В настоящее время он полностью расплатился перед государством и находится на свободе.

Согласно официальным данным Генпрокуратуры КР, на сегодняшний день по статье 323 УК КР возбуждено 25 уголовных дел. При этом за недоказанную вину арестован больше двух лет только один Дуйшенбек Зилалиев.

По словам экспертов, госслужащие уже много лет сдают декларации, отсутствует механизм проверки их достоверности. При необходимости власти указывают на декларацию, а когда не надо, об этом просто не говорят.

Так может, если уж и применять эту статью к чиновникам, руководствоваться едиными принципами – либо арестовывать по этой статье всех, либо отпускать под домашний арест тоже не выборочно. Ведь, как говорится, закон равен для всех. Или все же в КР есть те, кто ровнее?