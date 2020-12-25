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"Судебный акт, вынесенный без мнения заинтересованных лиц, несправедлив"

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- Оксана Гут
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Конституционная палата вернула право кассационного обжалования судебного решения лицам, чьи права и законные интересы были ранее затронуты этим решением, вынесенным без их участия. Об этом сообщает пресс-служба Конституционной палаты.

Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности части 1 статьи 352 Гражданского кодекса КР и признала оспариваемую норму противоречащей Конституции КР в части не предоставления права кассационного обжалования лицам, не привлечённым к участию в деле, если их права или охраняемые законом интересы нарушены вынесенным по делу судебным актом.

Конституционная палата отметила, что право на судебную защиту является универсальным правовым средством государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, и выполняет обеспечительно - восстановительную функцию в отношении всех других конституционных прав и свобод.

Судебная защита невозможна в условиях ее недоступности. Государство обязано создать такие законодательные механизмы, которые обеспечат гражданам не только формальный доступ к правосудию, но и гарантируют результативность этого правового инструмента.

Восстановление нарушенных прав невозможно без устранения ошибочного акта, реализуемого посредством его обжалования в вышестоящей инстанции.

Под лицами, не привлеченными к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей которых суд принял решение, предполагаются субъекты, не являющиеся стороной спора, но обоснованно заинтересованные в его исходе, чьи права или обязанности могут быть затронуты будущим судебным актом. Главная особенность участия в процессе таких лиц состоит в том, что они содействуют установлению истины, обеспечивая при этом свою защиту от неблагоприятных последствий в будущем. Кроме отдельных случаев, они пользуются теми же правами и обязанностями, что и стороны в процессе, соответственно, суды должны признавать их полноправными субъектами доказывания. Судебный акт, вынесенный без учета мнения и доказательств указанных лиц, не может считаться обоснованным и справедливым.

В соответствии с диспозицией оспариваемой нормы граждане, ранее не привлеченные к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей которых суд принял решение, не обладают правом обжаловать в кассационном порядке вступившие в законную силу судебные акты нижестоящих инстанций, затрагивающих их права и законные интересы. Это в значительной степени снижает уровень доступности правосудия в Кыргызской Республике.

Лицо, не привлеченное к участию в деле, если вынесенное судебное решение нарушает его права и свободы, должно располагать таким же объемом правовых средств восстановления своих нарушенных прав, как и непосредственные участники судебного процесса.

Принимая во внимание изложенное, Конституционная палата пришла к выводу, что часть 1 статьи 352 Гражданского процессуального кодекса, исключив лиц, не привлеченных к участию в деле, из числа имеющих право подавать кассационную жалобу на судебный акт, вводит ограничение и несоразмерное различие в процессуальных правах заинтересованных субъектов при обращении в суд.


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URL: https://www.vb.kg/395553
Теги:
закон, Конституция, суд, Кыргызстан, Конституционная палата
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