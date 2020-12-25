В Бишкеке обсудили международный опыт противодействия подкупу голосов

Сегодня, 25 декабря, в Бишкеке состоялся круглый стол на тему "Подкуп голосов в избирательном законодательстве: международный и национальный опыт", организованный Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.

В мероприятии приняли участие представители ЦИК, правоохранительных органов, международных организаций.

Председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова отметила значимость темы противодействия подкупу голосов.

"Подкуп голосов действительно является одним из самых сильных факторов, влияющих на волеизъявление избирателей. Мы видели на последних выборах, насколько были серьезные последствия влияния подкупа. Возмущенное общество не приняло итоги выборов, несмотря на то, что в процессе реформы избирательной системы Кыргызской Республики мы достигли достоверности подсчета итогов голосования. Нерешение проблем подкупа может исключать ценность развития других компонентов реформы, направленной на расширение достоверности и прозрачности выборов. Именно это и случилось в Кыргызской Республике на последних парламентских выборах.

Подкуп в нашей стране всегда был разным по своему характеру и содержанию. Мы видим, что он эволюционировал: если в годы, когда не было достоверных выборов, субъектами подкупа являлись, в основном, комиссии, другие административные органы, которые могли повлиять на результат, то после введение новой избирательной модели в 2015 году, постепенно с увеличением достоверности выборов главным субъектом подкупа становится избиратель.

Когда мы сказали, что каждый голос учтен и это можно проверить рядом внедренных инструментов гражданского контроля, мы посчитали, что реализовали народовластие, при котором итоги выборов определяет действительно народ, тогда этот голос стал еще более ценным товаром для недобросовестных кандидатов. Поэтому в рамках реализации Стратегии совершенствования избирательного законодательства подкуп был переведен из категории преступлений частного характера, расследуемых на основе заявлений потерпевших, в категорию преступлений частно-публичного характера, как подрывающий процессы реализации народовластия через выборы. Мы изменили санкции за подкуп, характер самого преступления, увеличили круг субъектов, которые привлекаются за подкуп голосов", - рассказала она.

Глава ЦИК отметила, что в КР есть правовая основа, в которой учтены все необходимые компоненты для противодействия подкупу голосов избирателей.

"Готовясь к этим досрочным выборам Президента КР, к следующими за ними выборам в местные и Жогорку кенеши, важно построить комплексную систему противодействия подкупу голосов, когда хорошая правовая база будет соединена с эффективной практической работой. Поскольку мы формируем через выборы очень важные институты", - сказала она.

По словам Ренаты Левовски, директора Представительства Международного Фонда Избирательных Систем (IFES) в КР, не существует идеальной модели правореализационной деятельности.

"Каждая отдельная страна характеризуется собственными уникальными политическими, социальными, экономическими условиями, которые влияют на формирование подходов по противодействию подкупу голосов. Но необходимо также помнить о международных договорах и конвенциях, участником которых является и Кыргызстан, в том числе.

67 статья Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, которую Кыргызстан ратифицировал еще в 2005 году, посвящена именно теме содействия прозрачности и призывает государство принимать законодательные меры, направленные на повышение прозрачности процесса финансирования политических партий и кандидатов. Исходя из международного опыта, данную проблему можно решить только комплексно, вовлекая законодательные, релевантные исполнительные органы, а также гражданское общество, которое отслеживает надлежащее исполнение закона", - сказал она.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров рассказал о работе, проводимой в рамках деятельности Координационной группы оперативного реагирования (КГОР) ЦИК КР по противодействию подкупу.

"В соответствии с ч.4 ст.43 конституционного Закона "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР", в целях оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства и информирования граждан сформированы координационные группы оперативного реагирования на всех уровнях избирательных комиссий. Это КГОР при ЦИК, КГОР в 54 территориальных избирательных комиссиях. В состав групп вошли члены избирательных комиссий, представители органов прокуратуры, МВД, ГКНБ. Разработан алгоритм действия координационных групп. Обеспечены каналы поступления информации – телефоны, WhatsApp и т.д. На 24 декабря 2020 года совместно с ОФ "Гражданская платформа" были проведены 16 обучающих тренингов на предмет реагирования на выявление нарушений законодательства. Было обучено 300 сотрудников органов прокуратуры, 500 сотрудников МВД", - рассказ он.

Участники обсудили проблему подкупа голосов с разных точек зрения, в том числе международный опыт, проанализировали существующую ситуацию в КР.