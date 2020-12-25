Бабанов сторговался с Жапаровым, бросив тысячу человек - Молдокматов

Омурбек Бабанов после митинга 9 октября сторговался с Садыром Жапаровым, оставив в подвешенном состоянии тысячу человек и восемь партий. О событиях, которые происходили в октябре в интервью телеканалу NEXT TV рассказал лидер партии "Замандаш" Жениш Молдокматов.

По словам политика, после событий ночи с 5 на 6 октября лидеры нескольких партий собрались в одном из отелей Бишкека. Там шло обсуждение того, как дальше будет существовать республика.

- Омурбек Бабанов говорит, что его предложили на пост премьер-министра, но это не так. Алтынбек Сулайманов сразу сказал, что ему верить нельзя. 9 октября был уговор устроить митинг на площади Ала-Тоо. Я, Адахан Мадумаров исполнили свои обещания и пришли на площадь. Мы хотели объяснить, что на должности премьер-министра должен быть назначен человек, который не будет участвовать в последующих парламентских и президентских выборах. Омурбек Бабанов предложил себя на такую роль. Но, завязалась драка, политики разбежались, - сказал Молдокматов.

Он отметил, что Омурбек Бабанов сам с первого дня после захвата Белого дома предлагал себя на должность премьер-министра. После митинга 9 октября он, якобы, сразу начал другие переговоры - с Садыром Жапаровым. Уже 11 ноября он заявил, что поддерживает его. По мнению Жениша Молдокматова, основатель "Республики" сумел сторговаться.

- Он оставил в подвешенном состоянии восемь партий и тысячу человек, - заключил политик.

Напомним, после парламентских выборов 4 октября, на площади собрались недовольные ходом голосования и предварительными результатами. В ночь с 5 на 6 октября начались столкновения милиции и протестантов. Этой же ночью были захвачены Белый дом, здание ГКНБ. Из под стражи были выпущены политики, в том числе Садыр Жапаров, Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков и другие. 9 октября Алмазбек Атамбаев и Омурбек Бабанов вместе вышли к зданию "Форум", где собрались их сторонники. Пешим маршем они дошли до площади Ала-Тоо. Через несколько минут после начала митинга произошла потасовка, митинг завершился, а политики в спешке уехали с площади. Через несколько дней Алмазбеку Атамбаеву, Фариду Ниязову, Темирлану Султанбекову было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.