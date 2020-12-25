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ГКНБ по факту коррупции задержан глава "Бишкекглавархитектуры"

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- Оксана Гут
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По факту коррупции задержан начальник МП "Бишкекглавархитектура" мэрии г. Бишкек Тулебердиев Асхат. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в ходе проводимой работы, направленных на выявление и пресечение преступлений коррупционной направленности в мэрии г. Бишкек и ее структурных подразделениях, установлены факты незаконно проведенных торгов по предоставлению прав временного пользования земельными участками г. Бишкек.

Установлено, что в 2017 году отдельными должностными лицами мэрии г. Бишкек, Управления земельных ресурсов и МП "Бишкекглавархитектура", преследуя корыстные цели по незаконному обогащению, действуя в преступном сговоре с третьими заинтересованными в победе на торгах лицами, проводили фиктивные торги на земельные участки с заранее предопределенным победителем.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий 24 декабря 2020 года по факту коррупции задержаны начальник МП "Бишкекглавархитектура" мэрии г. Бишкек Т.А.Т. и фиктивный участник торгов З.М.М.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.319 (Коррупция) УК КР.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/395563
Теги:
Бишкекглавархитектура, ГКНБ, задержание, коррупция, Кыргызстан
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