Более 50% промышленного производства области приходится на "горнорудку"

И.о. Премьер-министра Артём Новиков поручил подготовить карту перспективных проектов развития Джалал-Абадской области на 2021 год

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область провел выездное совещание, в котором приняли участие полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, мэры городов, руководители районов и областных государственных учреждений.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития региона и текущая эпидемиологическая ситуация.

И.о. Главы Правительства особое внимание обратил на вопросы прохождения зимнего отопительного периода, продовольственной безопасности и уровня цен на социально-значимые продукты питания.

Артем Новиков отметил, что раньше значительную долю в структуре области занимала промышленность, в частности, промышленные предприятия были локомотивом экономики региона.

"Сейчас же более 50% промышленного производства области приходится на предприятия горнодобывающей отрасли. У региона есть большие возможности по возрождению своего промышленного потенциала для этого есть все необходимые условия, в том числе сырье и энергетические ресурсы" - сказал и.о. Премьер-министра.

В ходе встречи Артём Новиков также подчеркнул необходимость поддержки малого и среднего бизнеса.

"Сегодня состоялась незапланированная встреча с представителями малого и среднего бизнеса города Джалал-Абад. Обсудили с ними проекты по развитию региона, они озвучили свои идеи. Это очень перспективные ребята, готовые работать и инвестировать, расширяя свое производство. Но у них нет должной поддержки со стороны местных органов власти. Сейчас без поддержки предпринимателей со стороны государства, без развития реального сектора мы не сможем продвинуться вперёд. Нужно идти навстречу предпринимателям, создавая для них условия. Именно они обеспечат увеличение налоговых отчислений и развитие региона в целом. Не используется в полном объеме и туристический потенциал области. Инвесторы и бизнес не должны чувствовать тревогу, они должны знать, что за ними стоят руководители области, Правительство наконец. Все эти вопросы должны решаться на местном уровне, у вас на это есть все необходимые полномочия. Правительство в свою очередь готово поддержать все ваши инициативы",-резюмировал он.

В завершение и.о. Премьер-министра поручил полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Абсаттару Сыргабаеву подготовить совместно с предпринимательским сектором карту перспективных проектов развития Джалал-Абадской области на 2021 год.