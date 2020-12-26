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Ликбез для Сурабалдиевой: Квартиры Матраимова не были конфискованы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Судя по всему, "опасения" вице-премьер-министра КР Эльвиры Сурабалдиевой по поводу якобы незаконности передачи квартир Райымбека Матраимова в пользу государства не подтвердились.

Напомним, вчера она на своей странице написала, что "не будет подписывать постановление, которое вызывают сомнения".

- По конфискованным квартирам Матраимовых. ФУГИ только по решению суда может а) принять на баланс квартиры. б) через аукцион их продать, направив в республиканский бюджет средства. Иных законных вариантов нет. И я, как вице-премьер, другое постановление не могу подписать, - написала Эльвира Сурабалдиева в своем аккаунте в Твиттер.

В ГКНБ пояснили вице-премьеру, что вопрос распределения сотрудникам ГКНБ КР квартир, передаваемых в счет возмещения ущерба в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах КР, даже не рассматривается. Все передаваемое имущество будет принято в государственную собственность в установленном порядке.

Также в этой связи хотелось бы напомнить чиновнице о 23 статье Закона КР "Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики", в которой черным по белому указывается, что "в целях решения социальных вопросов, развития материально-технической базы органов национальной безопасности, материального поощрения сотрудников (в том числе лиц, осуществляющих содействие органам национальной безопасности), улучшения условий их быта используются также средства, поступающие в обязательном порядке на бюджетные счета органов национальной безопасности из республиканского бюджета в размере 25 процентов от сумм возмещенного ущерба государству на основании решений судов или постановлений следователей, в том числе от сумм реализации предметов контрабанды (орудий совершения или объектов правонарушений/преступлений), обращенных в собственность государства по уголовным делам и делам об административных правонарушениях".

Кроме этого, не исключено, что Сурабалдиева не все ясно поняла по поводу этих квартир. Напоминаем, это имущество не было конфисковано, Матраимов их сам добровольно отдал государству, как возмещенный ущерб. А значит возможно не потребуется решения суда по этим квартирам. Власти вполне могут ограничиться межведомственными соглашениями. В конце концов бывшие чиновники же вносят на спецсчет денежные средства в рамках досудебных производств и уже на эти деньги даже школы строят.


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URL: https://www.vb.kg/395579
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, ущерб, Райымбек Матраимов
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