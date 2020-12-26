Лучше встречаться с народом, чем тратить время на разговоры с краснобаями

В понедельник в Кыргызстане стартуют теледебаты между кандидатами в президенты. Помогут ли они кандидатам привлечь не определившихся кандидатов?

На заключительном этапе избирательной кампании основные кандидаты встречаются несколько раз лицом к лицу и проводят дебаты в прямом эфире. Эти словесные баталии, в общем-то, ориентированы на избирателей, которые еще не сделали выбор.

Эффективность таких мероприятий, что признают даже в США, где история дебатирований между политиками насчитывает более 100 лет (да, подобные дискуссии проводились там еще в дотелевизионную эпоху), признают, не очень высока. Считается, что прения между кандидатами могут влиять максимум на 10 процентов избирателей.

В таких странах, как наша, полезность теледебатов для выборных кампаний еше меньше.

В октябре в эфире КТРК проходили прения с участием кандидатов от баллотирующихся в ЖК партий. В социальных сетях многие пользователи отреагировали на дискуссии негативно. Граждане писали о том, что разочарованы и ожидали от политиков более серьезной подготовки. Пользователи, которым дебаты понравились, оказались в явном меньшинстве. Большинство было разочаровано тем, что кандидаты читают свои речи по бумажкам и не знают элементарных вещей, не говоря уже о том, чтобы полноценно рассуждать о проблемах страны и их решениях.

Президентские дебаты в 2017 году были ничем не лучше парламентских. Показательной в этом плане можно считать встречу в эфире фаворитов тогдашней гонки - Сооронбая Жээнбекова и Омурбека Бабанова. Два с половиной часа эфирного времени претенденты на высшую государственную должность занимались только тем, чтоперебивали друг друга, переходили на личности и взаимные обвинения. Жээнбеков нападал на Бабанова, тот отбивался.

Что полезного вынесли для себя избиратели, посмотрев эту передачу? Немногое. О реальных проблемах и задачах, которые кандидаты намереваются решать, если выиграют гонки говорилось мало. Зато зрители смогли отметить нетипичную для Жээнбекова-премьер-министра темпераментность и напористость в споре. В качестве президента, впрочем, Сооронбай Жээнбеков этими качествами уже не пользовался.

В настоящее время кандидатов в президенты восемнадцать. Уже составлен график, когда и с кем они будут встречаться. Очевидно, что большинство претендентов на президентство не представляют реального интереса для электората, поскольку реальная борьба развернется между двумя-тремя кандидатами. И, наверное, дебаты между ними могли бы получиться достаточно интересными.

С другой стороны, опыт предыдущих прений между политиками в эфире главного странового телеканала, показывает, что, по сути, это бесполезная трата времени и для большинства кандидатов, и для телезрителей.

Дебаты нужны разве что тем политикам, которые хорошо смотрятся в кадре и привыкли общаться с журналистами.

Конечно, споры политиков в прямом эфире могут помочь кому-то решить за кого отдать свой голос. Но при этом определяющую роль играет даже не то, что кандидат говорит, а то, как он выглядит и как держится, поскольку впечатление даже от самого содержательного выступления может быть разрушено из-за того, что политик нервничает, потеет, запинается или говорит слишком быстро.

Поэтому краснобаи, вроде Адахана Мадумарова, который раздавать интервью направо и налево, могут в эфире не говорить ничего конкретного, им достаточно сыпать популисткими штампами для того, чтобы более выгодно смотреться, чем их менее опытные в плане публичных выступлений соперники.

Так зачем тогда кандидатам, которые привыкли говорить с народом напрямую, как Садыр Жапаров, вообще тратить на это время? Не лучше ли посвятить оставшиеся предвыборные дни на живые встречи с избирателями?